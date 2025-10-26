search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025
26.10.2025 14:29

Ληστεία στο Λούβρο: Μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό των κλεμμένων θησαυρών, μετά τη διαρροή της είδησης για τις δύο συλλήψεις

26.10.2025 14:29
Μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν τα κλοπιμαία από το Μουσείου του Λούβρου δίνουν οι γαλλικές αρχές μετά τη διαρροή της είδησης για τη σύλληψη των δύο ύποπτων.

Τη στιγμή που οι δύο 30χρονοι ανακρίνονται προκειμένου να δώσουν στοιχεία για την πολύτιμη λεία τους, οι Αρχές εκφράζουν φόβους για τις κινήσεις των συνεργών τους μετά τη γνωστοποίηση της σύλληψης τους και τα προβλήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν στις έρευνες.

Η δυσαρέσκεια της εισαγγελέας του Παρισιού

Δηλωτική είναι η δήλωση της γαλλίδας εισαγγελέως, η οποία αποδοκίμασε τη «βιαστική αποκάλυψη» πληροφοριών σχετικά με τις συλλήψεις.

Σε δελτίο Τύπου που έλαβε η εφημερίδα Le Figaro, η εισαγγελέας του Παρισιού Laure Beccuau δήλωσε ότι λυπάται βαθύτατα για την «πρόωρη αποκάλυψη αυτού του στοιχείου από άτομα που έχουν γνώση της υπόθεσης, χωρίς να λάβουν υπόψη την έρευνα».

Προσθέτει δε πως «αυτή η αποκάλυψη δεν μπορεί παρά να βλάψει τις προσπάθειες των εκατοντάδων ερευνητών που έχουν κινητοποιηθεί, τόσο για την αναζήτηση των κλεμμένων κοσμημάτων όσο και για την εύρεση όλων των δραστών».

«Είναι πολύ νωρίς για να δοθούν οποιεσδήποτε λεπτομέρειες», συνεχίζει η εισαγγελέας, αναφέροντας ότι θα κοινοποιήσει «συμπληρωματικά στοιχεία μετά το πέρας αυτής της φάσης της προφυλάκισης».

96 ώρες ανάκρισης

Οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους 96 ώρες (τέσσερις μέρες) για να αλιεύσουν πληροφορίες. Τόσο μπορεί να διαρκέσει η προφυλάκισή των δύο ανδρών.

Κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο υπόπτων. Οι δύο άνδρες, που σχεδίαζαν να διαφύγουν στο εξωτερικό (ο ένας συνελήφθη στο αεροδρόμιο σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ), τέθηκαν υπό κράτηση για «οργανωμένη κλοπή» και «συνεργασία με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος», σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Le Parisien, που επιβεβαιώθηκαν από το ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Ωστόσο, ακόμη δύο μέλη της ομάδας εξακολουθούν να αγνοούνται, χωρίς να υπολογίζονται οι πιθανοί συνεργοί ή εντολείς.

Η εισαγγελέας του Παρισιού είχε δηλώσει ότι αυτή την εβδομάδα ότι περίπου 150 δείγματα DNA και δακτυλικά αποτυπώματα είχαν βρεθεί στα φορτηγά και τις ανυψωτικές πλατφόρμες που είχαν εγκαταλειφθεί στον τόπο του εγκλήματος, γεγονός που πιθανώς επέτρεψε την ταυτοποίηση των δύο υπόπτων.

Τα συγχαρητήρια του νέου υπουργού Εσωτερικών

Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο κοινωνικό δίκτυο X, ο νέος Υπουργός Εσωτερικών, έδωσε τα «θερμά του συγχαρητήρια στους ερευνητές που εργάστηκαν ακούραστα» για τη σύλληψη των δύο ληστών.

Το χρονικό της κινηματογραφικής ληστείας

Η ληστεία στο διασημότερο μουσείο του κόσμου που θα ζήλευε και ο …Αρσέν Λουπέν έγινε, στις 9:30 το πρωί της περασμένης Κυριακής, σε μια στιγμή που το Λούβρο ήταν ήδη γεμάτο κόσμο.

Οι τέσσερις δράστες, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και φορούσαν κίτρινα γιλέκα, χρειάστηκαν μόλις επτά λεπτά. Χρησιμοποιώντας έναν ανελκυστήρα εμπορευμάτων έφτασαν απευθείας στην Πινακοθήκη του Απόλλωνα. Εκεί, αφού έσπασαν τις τζαμαρίες, άρπαξαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας, μεταξύ των οποίων ένα κολιέ, μια καρφίτσα και ένα διάδημα, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Μέσα σε επτά λεπτά, άρπαξαν εννέα από τους πιο ανεκτίμητους θησαυρούς του μουσείου, συμπεριλαμβανομένου ενός στέμματος αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών.

