Ρωσία: 5χρονη πέταξε και σκότωσε το 21 ημερών αδερφάκι της από τον 4ο όροφο επειδή το ζήλευε

Μία σοκαριστική δολοφονία έγινε στο Βασίλεβο της Ρωσίας όπου ένα κοριτσάκι 5 χρονών, σκότωσε το νεογέννητο αδελφάκι της.

Η 5χρονη φέρεται να ζήλευε το μικρό μωρό, μόλις τριών εβδομάδων και οι γονείς της έκαναν το εγκληματικό λάθος να την αφήσουν μόνη της με το βρέφος για να πάνε για δουλειά.

Η μικρή βρήκε την ευκαιρία, πήρε το μωρό και το πέταξε από τον 4ο όροφο του σπιτιού τους, σκοτώνοντάς το. Περαστικοί άκουσαν το κοριτσάκι να ουρλιάζει μόλις πέταξε το παιδί και είδαν στον δρόμο το μωρό στο τσιμέντο νεκρό.

«Έχει κινηθεί ποινική υπόθεση για τον θάνατο του βρέφους», δήλωσε η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή, ενώ η κινδυνεύει τώρα με φυλάκιση.

Γείτονες φέρονται να είπαν ότι το μεγαλύτερο κορίτσι ήταν αναστατωμένο που υπήρχε ένα άλλο παιδί στο διαμέρισμα και από ζήλια πέταξε το βρέφος έξω από το παράθυρο.

