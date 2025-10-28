search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 17:57
ΚΟΣΜΟΣ

28.10.2025 13:38

Τουρκία: Πάνω από 300 μετασεισμοί μετά τα 6,1 Ρίχτερ (Videos)

28.10.2025 13:38
Περισσότεροι από 300 μετασεισμοί έχουν σημειωθεί στην Τουρκία σε διάστημα λίγων ωρών, μετά τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ το βράδυ της Δευτέρας, 27/10, με επίκεντρο την περιοχή Σιντίργι του Μπαλικεσίρ.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των τραυματιών, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, έχει ανέβει στους 26, ενώ μεγάλες είναι και οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση.  

Σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της Τουρκίας, ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ έγινε αισθητός σε πολλές επαρχίες, συμπεριλαμβανομένων των Μπαλικεσίρ, Σμύρνη, Προύσα, Κωνσταντινούπολη, Τεκιρδάγκ, Κοτζαελί και Σακάρια, καθώς το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,99 χιλιομέτρα.

Όπως ανέφερε το πρακτορείο Anadolu (AA) η σεισμική δραστηριότητα εντάθηκε στην περιοχή αμέσως μετά τον κύριο σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ, καθώς μέσα σε ένα διάστημα περίπου 13 ωρών καταγράφηκαν συνολικά 330 μετασεισμοί.

Σημειώνεται ότι αυτός είναι ο δεύτερος σεισμός που πλήττει την περιοχή σε λιγότερο από τρεις μήνες, με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας να αναφέρει ότι τρία κτίρια καταστράφηκαν, αλλά ήταν άδεια καθώς είχαν υποστεί ζημιές από τον προηγούμενο σεισμό. Ο ίδιος, επιβεβαίωσε ότι ένα διώροφο κατάστημα κατέρρευσε στην περιοχή.

Πανικόβλητοι οι πολίτες, πηδούσαν από τα μπαλκόνια για να σωθούν

Την ίδια ώρα, σοκάρουν οι σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του σεισμού των 6,1 Ρίχτερ, με τους πολίτες να πηδούν πανικόβλητοι από το μπαλκόνι του σπιτιού τους.

Οι πανικόβλητες προσπάθειες διαφυγής οδήγησαν σε 26, μέχρι στιγμής, τραυματισμούς, ενώ τραυματίες υπήρξαν και από πτώσεις αντικειμένων. «Υπάρχουν πολίτες που, πανικόβλητοι, πήδηξαν από μπαλκόνια και υπέστησαν ελαφρά τραύματα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης της επαρχίας Μπαλικεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου.

Ορισμένοι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα κοντινά νοσοκομεία, ενώ οι περισσότεροι έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Παράλληλα, πολλοί άνθρωποι πέρασαν το βράδυ στα αυτοκίνητα τους και έξω στους δρόμους, με τον «χορό» των Ρίχτερ να τους τρομοκρατεί.

Την ίδια ώρα, οι διασώστες και τα συνεργεία πολιτικής προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή, πραγματοποιώντας ελέγχους στα κτίρια και επιχειρήσεις εντοπισμού πιθανών εγκλωβισμένων. Δημόσια κτίρια, όπως σχολεία και αθλητικές αίθουσες, έχουν μετατραπεί σε προσωρινά καταφύγια για τους κατοίκους που φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΕΛΛΑΔΑ

MEDIA

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

