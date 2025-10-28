Amazon: Στοχεύει σε έως και 30.000 απολύσεις εταιρικού προσωπικού – Νέο κύμα περικοπών λόγω της αυξημένης χρήσης AI

Η Amazon σχεδιάζει να περικόψει έως και 30.000 θέσεις εργασίας εταιρικού προσωπικού από την Τρίτη, καθώς η εταιρεία μειώνει τα έξοδα και αντισταθμίζει την υπερεργασία που προέκυψε κατά τη διάρκεια της αυξημένης ζήτησης στην πανδημία, σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Reuters.

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει ένα μικρό ποσοστό του συνολικού προσωπικού των 1,55 εκατομμυρίων εργαζομένων της Amazon, αλλά σχεδόν το 10% των περίπου 350.000 εταιρικών υπαλλήλων της. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη περικοπή θέσεων από τα τέλη του 2022, όταν η Amazon είχε αρχίσει να καταργεί περίπου 27.000 θέσεις.

Εκπρόσωπος της Amazon αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η εταιρεία έχει μειώσει μικρότερο αριθμό θέσεων τα τελευταία δύο χρόνια σε διάφορα τμήματα, όπως στις συσκευές, στις επικοινωνίες και στα podcasts. Οι απολύσεις που αρχίζουν αυτή την εβδομάδα ενδέχεται να επηρεάσουν ποικίλα τμήματα, όπως τους ανθρώπινους πόρους -γνωστούς ως People Experience and Technology ή PXT-, τις λειτουργίες, τις συσκευές και τις υπηρεσίες, καθώς και το Amazon Web Services, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι διευθυντές των επηρεαζόμενων ομάδων κλήθηκαν να εκπαιδευτούν τη Δευτέρα για το πώς να επικοινωνήσουν με το προσωπικό, μετά τα email ειδοποιήσεων που θα αρχίσουν να αποστέλλονται το πρωί της Τρίτης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζάσι, έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τη μείωση αυτού που περιέγραψε ως υπερβολική γραφειοκρατία, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης των διευθυντικών θέσεων. Δημιούργησε μια ανώνυμη γραμμή παραπόνων για την αναγνώριση αναποτελεσματικοτήτων, η οποία έχει δεχθεί περίπου 1.500 απαντήσεις και έχει οδηγήσει σε περισσότερες από 450 αλλαγές διαδικασιών, όπως είπε νωρίτερα φέτος.

Ο Τζάσι είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι η αυξημένη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης πιθανότατα θα οδηγήσει σε περαιτέρω περικοπές θέσεων, ιδίως μέσω της αυτοματοποίησης επαναλαμβανόμενων εργασιών.

«Αυτή η τελευταία κίνηση δείχνει ότι η Amazon πιθανότατα βλέπει αρκετά κέρδη παραγωγικότητας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη εντός των εταιρικών ομάδων ώστε να υποστηρίξει μια σημαντική μείωση προσωπικού», δήλωσε η αναλύτρια της eMarketer, Σκάι Κανάβες. «Η Amazon βρίσκεται επίσης υπό πίεση να αντισταθμίσει βραχυπρόθεσμα τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην ανάπτυξη της υποδομής AI της».

Η πλήρης έκταση αυτού του κύματος απολύσεων δεν είναι ακόμη σαφής. Οι πηγές ανέφεραν ότι ο αριθμός θα μπορούσε να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, ανάλογα με τις οικονομικές προτεραιότητες της εταιρείας. Το περιοδικό Fortune είχε νωρίτερα αναφέρει ότι το τμήμα ανθρώπινων πόρων θα μπορούσε να δεχθεί περικοπή περίπου 15%.

Ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε στις αρχές του έτους για να επιστρέψουν οι υπάλληλοι στο γραφείο πέντε ημέρες την εβδομάδα -από τα πιο αυστηρά στον χώρο της τεχνολογίας- δεν έχει αποδώσει αρκετά σε οικειοθελείς αποχωρήσεις, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Αυτός είναι και ένας επιπλέον λόγος για το μέγεθος των απολύσεων. Ορισμένοι υπάλληλοι που δεν προσέρχονται καθημερινά επειδή ζουν μακριά από τα γραφεία ή για άλλους λόγους, ενημερώνονται ότι θεωρούνται ότι έχουν παραιτηθεί οικειοθελώς και πρέπει να αποχωρήσουν χωρίς αποζημίωση, κάτι που εξοικονομεί χρήματα για την εταιρεία.

Η ιστοσελίδα Layoffs.fyi, η οποία παρακολουθεί απολύσεις στον τεχνολογικό κλάδο, εκτιμά ότι περίπου 98.000 θέσεις έχουν χαθεί φέτος σε 216 εταιρείες. Για ολόκληρο το 2024, ο αριθμός αυτός ήταν 153.000.

Το μεγαλύτερο κέντρο κέρδους της Amazon, η μονάδα υπολογιστικού νέφους AWS, ανέφερε πωλήσεις 30,9 δισ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο — αύξηση 17,5%, πολύ χαμηλότερη από τα κέρδη 39% του Azure της Microsoft και 32% του Google Cloud της Alphabet.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το AWS θα αυξήσει τις πωλήσεις του τρίτου τριμήνου κατά περίπου 18% στα 32 δισ. δολάρια, ελαφρώς χαμηλότερα από την αύξηση 19% της προηγούμενης χρονιάς. Το AWS εξακολουθεί να αντιμετωπίζει συνέπειες από μια διακοπή του διαδικτύου διάρκειας περίπου 15 ωρών την περασμένη εβδομάδα, που έριξε πολλές δημοφιλείς διαδικτυακές υπηρεσίες όπως το Snapchat και το Venmo.

Η Amazon φαίνεται να αναμένει άλλη μια ισχυρή εορταστική περίοδο πωλήσεων. Σχεδιάζει να προσφέρει 250.000 εποχικές θέσεις εργασίας για να στελεχώσει αποθήκες και άλλες ανάγκες, όπως έκανε και τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Την Παρασκευή, η Amazon ανακοίνωσε επίσης μια αναδιοργάνωση ενός τμήματος της μονάδας PXT που εστιάζει σε πρωτοβουλίες ποικιλομορφίας, σύμφωνα με υπόμνημα που είδε το Reuters. Οι αλλαγές αφορούσαν κυρίως προαγωγές σε νέους ρόλους.

Η μετοχή της Amazon αυξήθηκε κατά 1,2% στα 226,97 δολάρια τη Δευτέρα. Η εταιρεία σχεδιάζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου την Πέμπτη.

