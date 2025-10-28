Τραγωδία στην Κένυα: Νεκροί θεωρούνται οι 12 επιβάτες αεροσκάφους που συνετρίβη

Ένα μικρό αεροπλάνο που ταξίδευε από την Κένυα συνετρίβη την Τρίτη, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας, με τους 12 επιβαίνοντες να θεωρούνται νεκροί.

Το μικρό αεροπλάνο εκινείτο προς το Kichwa Tembo — έναν ιδιωτικό αεροδιάδρομο που βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Maasai Mara — από τον τουριστικό προορισμό Diani, όταν κατέπεσε περίπου στις 5:30 π.μ. τοπική ώρα (02:30 GMT).

Accident Notification, RRV203, 5YCCA, C208 Diani to Kichwa Tembo crashed in Kwale Simba area at 0530Z, Persins On Board = 12. The Kwale County commander who is on site says the aircraft is completely destroyed and no survivor. pic.twitter.com/auwuWXAoTF — Kenya News Centre🇰🇪 (@KenyaNewsCentre) October 28, 2025

«Το αεροσκάφος είχε 12 άτομα επιβαίνοντα», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Κένυας (KCAA).

Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες, αλλά αναφέρθηκε ότι κυβερνητικές υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο σημείο για να προσδιορίσουν τα αίτια του ατυχήματος.

Τον Αύγουστο, ένα ελαφρύ αεροσκάφος που ανήκε στη μη κυβερνητική οργάνωση υγείας Amref συνετρίβη στην Κένυα και πιο συγκεκριμένα στα προάστια της πρωτεύουσας Ναϊρόμπι, σκοτώνοντας έξι και τραυματίζοντας άλλους δύο.

