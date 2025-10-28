Τουρκία: 22 τραυματίες και κατεστραμμένα κτίρια από τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στη Μπαλικεσίρ (Videos)

Τουλάχιστον 22 άτομα τραυματίστηκαν και αρκετά κτίρια κατέρρευσαν έπειτα από τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που έπληξε αργά το βράδυ της Δευτέρας την επαρχία Μπαλικεσίρ στη δυτική Τουρκία. Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλες πόλεις, όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη, προκαλώντας πανικό και μαζική έξοδο των κατοίκων στους δρόμους.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 22:48 τοπική ώρα, με επίκεντρο την περιοχή Σιντίργκι του νομού Μπαλικεσίρ και εστιακό βάθος περίπου έξι χιλιομέτρων, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της Τουρκίας (AFAD). Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, πολλά από τα οποία είχαν ήδη υποστεί φθορές από προηγούμενους σεισμούς. Μετά τον σεισμό των 6,1R, ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί άνω των 3R με μεγαλύτερο στα 4,5R.

❝Daha önce ağır hasarlı olan boşaltılmış binalarımız yıkıldı. Şu an köylerimizde tarama faaliyetlerimiz devam ediyor❞



Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Sındırgı’da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu https://t.co/QqDXnhyWYA pic.twitter.com/GF0em0kmxs — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 27, 2025

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τρία παλαιά κτίρια κατέρρευσαν πλήρως, ενώ ένα διώροφο κατάστημα υπέστη σοβαρές ζημιές. Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν κυρίως από πτώσεις αντικειμένων και πανικόβλητες προσπάθειες διαφυγής. Ορισμένοι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα κοντινά νοσοκομεία, ενώ οι περισσότεροι έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Οι διασώστες και τα συνεργεία πολιτικής προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή, πραγματοποιώντας ελέγχους στα κτίρια και επιχειρήσεις εντοπισμού πιθανών εγκλωβισμένων. Δημόσια κτίρια, όπως σχολεία και αθλητικές αίθουσες, έχουν μετατραπεί σε προσωρινά καταφύγια για τους κατοίκους που φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

📍 İstanbul

📍 İzmir

📍 Aydın

📍 Çanakkale

📍 Manisa



Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde hissedildi https://t.co/QqDXnhyWYA pic.twitter.com/qTXZDKyePF October 27, 2025

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλες πόλεις της δυτικής Τουρκίας, μεταξύ αυτών η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη και η Προύσα, χωρίς να αναφερθούν σοβαρές ζημιές εκτός της Μπαλικεσίρ. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η περιοχή της Δυτικής Ανατολίας βρίσκεται σε ιδιαίτερα ενεργή σεισμική ζώνη, όπου η δραστηριότητα παραμένει υψηλή λόγω των τεκτονικών ρηγμάτων που διατρέχουν τη χώρα.

Η Τουρκία έχει πληγεί επανειλημμένα από ισχυρούς σεισμούς, καθώς βρίσκεται πάνω στο ρήγμα της Ανατολίας, μία από τις πιο επικίνδυνες σεισμικές ζώνες του πλανήτη. Η AFAD προειδοποίησε τους πολίτες να αποφεύγουν τα επικίνδυνα κτίρια και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, καθώς παραμένει το ενδεχόμενο μετασεισμών τις επόμενες ημέρες.

Δήλωση για τον σεισμό έκανε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό που έπληξε την περιοχή Sındırgı του Balıkesir και έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες. Οι αρμόδιες μονάδες μας, ιδίως η AFAD, διεξάγουν σχολαστικές έρευνες και ελέγχους στο πεδίο. Παρακολουθούμε επίσης στενά την κατάσταση».

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina yıkıldı



pic.twitter.com/v7Z0G3PbA4 — Odak TV (@OdakTV1) October 27, 2025

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια δήλωσε στο CNN Türk ότι τρία κτίρια και ένα κατάστημα καταστράφηκαν. Ο Γερλικάγια δήλωσε επίσης ότι δεν υπήρξαν θύματα. «H AFAD και όλες οι ομάδες των αρμόδιων φορέων μας άρχισαν αμέσως να πραγματοποιούν επιτόπιες έρευνες. Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Αλί Γερλίκαγια.

Ο έπαρχος του Σιντιργκί, Ντογούκαν Κογιούντζου, δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται, λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταστροφές σε μερικά σημεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει απώλειες ζωών, συνεχίζουμε τις έρευνες. Δεν έχουμε λάβει καμία αρνητική είδηση από τα χωριά. Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται».

#SONDAKİKA



Balıkesir, Sındırgı'da 2 katlı metruk bir bina çöktü.



Bölge genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor.#deprem pic.twitter.com/ABYEPdMhe6 — Deprem Dedektörü (@DepremDedektoru) October 27, 2025

Αμέσως μετά τον ισχυρό σεισμό, δεκάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους.

🚨 BREAKING: EARTHQUAKE HITS TURKEY



A strong 6.1-magnitude earthquake struck western Turkey.



Tremors were felt in Izmir, Istanbul, Bursa, and nearby regions. Reports indicate noticeable shaking and localized damage. pic.twitter.com/j2GPB1lIvh — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2025

Ο κυβερνήτης της Σμύρνης, Σουλεϊμάν Ελμπάν, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστωθεί αρνητικές επιπτώσεις στη Σμύρνη: «Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί καμία αρνητική επίπτωση και οι εργασίες έρευνας στην περιοχή συνεχίζονται αδιάκοπα. Όλες οι ομάδες μας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού». Ο Ελμπάν ευχήθηκε «περαστικά» σε όσους επλήγησαν από τον σεισμό και πρόσθεσε: «Ο Θεός να προστατεύει τη χώρα και το λαό μας από κάθε είδους καταστροφή».

Balıkesir ve çevre illerden hissedilen bir deprem oldu.



AFAD Balıkesir'deki depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıkladıhttps://t.co/us5i9Rvz5s pic.twitter.com/pD27YaTh2O — milliyet.com.tr (@milliyet) October 27, 2025

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde bazı binalar yıkıldı, elektrikler kesildi



Umarız can kaybı yaşanmaz #deprem #sallandık #Sondakika pic.twitter.com/WSEbuJ9CJ0 — Ramazan Selimoğlu (@selimoluramzn) October 27, 2025

Bursa’da deprem oldu. Hayatımda belki ilk defa kadar şiddetli depremi hissettim. Allahım sen koru. #deprem#bursa pic.twitter.com/9pzrImIvfK — A y ş e 🕊️ (@Niktofili___) October 27, 2025

JUST IN: A powerful 6.2 magnitude earthquake has struck Balıkesir, Turkey, according to GlobalQuake. #deprem pic.twitter.com/RgVTC0cmLl — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 27, 2025

⚠️ SİSMİK UYARI ⚠️



📌 Balıkesir



Tahmini Büyüklük: 6.0



Gerçek zamanlı uyarıdır tedbirli olun.#deprem pic.twitter.com/ZjcSzWSwXR — Deprem Dedektörü (@DepremDedektoru) October 27, 2025

Στην περιοχή Σιντίργκι είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός μεγέθους επίσης 6,1 βαθμών στις 10 Αυγούστου. Η περιοχή είναι αγροτική με χαμηλά κτήρια, πολλά εκ των οποίων είχαν υποστεί ζημιές σε εκείνον τον σεισμό, χωρίς όμως να πέσουν τα περισσότερα. Τότε είχε καταρρεύσει μόνο ένα παλιό κτήριο στο κέντρο του Σιντίργκι και άλλα 15 είχαν υποστεί ολική καταστροφή, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 29.

Τα κτήρια που κατέρρευσαν στον σημερινό σεισμό είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλα και είχαν σφραγιστεί μετά τον πρώτο σεισμό της 10ης Αυγούστου.

Τι λένε οι σεισμολόγοι

Ο σεισμολόγος Σενέρ Ουσομέζσοϊ, μιλώντας στο CNN Turk υποστήριξε ότι ο σημερινός σεισμός είναι συνέχεια εκείνου του σεισμού, λίγο πιο νοτιοανατολικά. «Ένα ρήγμα 15 χλμ. είχε σπάσει με επέκταση προς τα νότια» είπε, προσθέτοντας ότι «ένα τμήμα επιφάνειας μήκους περίπου 100 χλμ. έχει ραγίσει». Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν πρόκειται για μετασεισμό, αλλά για σεισμό που προκλήθηκε από τη δόνηση της 10ης Αυγούστου, καθώς όπως είπε «οι μετασεισμοί επεκτείνονται συνεχώς προς τα νότια προς ένα νέο ρήγμα».

Είχαμε πριν από δυο μήνες σεισμό ακριβώς στο ίδιο σημείο τόνισε στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος διευκρίνισε ότι ο σεισμός δεν έχει σχέση με το ρήγμα της Κωνσταντινούπολης.

Διαβάστε επίσης:

Τι σηματοδοτεί η συμφωνία για τα Eurofighter που υπέγραψαν Ερντογάν και Στάρμερ – Ποια η πολιτική και στρατιωτική διάσταση του ντιλ

Συνάντηση Μελόνι–Όρμπαν στη Ρώμη – Στο επίκεντρο Ουκρανία, Μέση Ανατολή και μεταναστευτικό

Στην… αγκαλιά του Τραμπ ξανά ο Μασκ μετά το καλοκαιρινό μπρα ντε φερ