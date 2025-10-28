search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 19:30
ΚΟΣΜΟΣ

28.10.2025 14:02

Σοκαριστικό βίντεο από τις ΗΠΑ: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εμβόλισε μοτοσικλέτα στη διάρκεια καταδίωξης – Για «νόμιμη επέμβαση» μιλούν οι Αρχές

katadioksi-ipa

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από καταδίωξη που έλαβε χώρα στο Λος Άντζελες, με αυτοκίνητο που οδηγούσε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας να εμβολίζει μοτοσικλέτα, ο αναβάτης της οποίας είχε νωρίτερα σκοτώσει έναν συνάδελφό του.

Στο σοκαριστικό βίντεο, ο αναβάτης της μοτοσικλέτας καταγράφεται να οδηγεί με 270 χλμ/ώρα, ενώ κάποια στιγμή αφήνει το τιμόνι, προκειμένου να φτιάξει ένα σακίδιο που έφερε πάνω του.

Εκείνη την ώρα, το όχημα του αστυνομικού τον πλησιάζει από το πλάι και τον «σπρώχνει», εκσφενδονίζοντάς τον από τη μοτοσικλέτα, με τον άνδρα να προσγειώνεται με την πλάτη, μερικά εκατοστά από το διαχωριστικό τοιχίο του δρόμου, ενώ η μοτοσικλέτα του προσγειώθηκε ελάχιστα εκατοστά από το κεφάλι του.

Τι προηγήθηκε της καταδίωξης

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την τύχη του αναβάτη της μοτοσικλέτας.

Όπως έγινε γνωστό μετά το συμβάν, το αυτοκίνητο που χτύπησε τη μοτοσικλέτα οδηγούσε ένας εκτός υπηρεσίας αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών που, όπως ανέφερε η τοπική αστυνομία, πραγματοποιούσε «νόμιμη επέμβαση».

Η καταδίωξη έλαβε χώρα τη Δευτέρα με τις Αρχές να ενημερώνονται αρχικά για έναν άνδρα που απειλούσε μια γυναίκα με όπλο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όταν έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, ο ένοπλος άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του βοηθού σερίφη, Άντριου Νούνιεζ, ο οποίος δέχθηκε μια σφαίρα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Νούνιεζ υπηρετούσε έξι χρόνια στο σώμα και αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, που ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους και μια 2χρονη κόρη.

