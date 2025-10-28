Σοκαριστικό βίντεο από τις ΗΠΑ: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εμβόλισε μοτοσικλέτα στη διάρκεια καταδίωξης – Για «νόμιμη επέμβαση» μιλούν οι Αρχές

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από καταδίωξη που έλαβε χώρα στο Λος Άντζελες, με αυτοκίνητο που οδηγούσε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας να εμβολίζει μοτοσικλέτα, ο αναβάτης της οποίας είχε νωρίτερα σκοτώσει έναν συνάδελφό του.

Στο σοκαριστικό βίντεο, ο αναβάτης της μοτοσικλέτας καταγράφεται να οδηγεί με 270 χλμ/ώρα, ενώ κάποια στιγμή αφήνει το τιμόνι, προκειμένου να φτιάξει ένα σακίδιο που έφερε πάνω του.

Εκείνη την ώρα, το όχημα του αστυνομικού τον πλησιάζει από το πλάι και τον «σπρώχνει», εκσφενδονίζοντάς τον από τη μοτοσικλέτα, με τον άνδρα να προσγειώνεται με την πλάτη, μερικά εκατοστά από το διαχωριστικό τοιχίο του δρόμου, ενώ η μοτοσικλέτα του προσγειώθηκε ελάχιστα εκατοστά από το κεφάλι του.

🚨#BREAKING: Watch as a high-speed police motorcycle pursuit takes a shocking turn when a car deliberately rams into the suspect’s bike. The suspect, who was armed was sent crashing in a dramatic end to the chase. pic.twitter.com/1GZftzmKsz — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 27, 2025

Τι προηγήθηκε της καταδίωξης

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την τύχη του αναβάτη της μοτοσικλέτας.

Όπως έγινε γνωστό μετά το συμβάν, το αυτοκίνητο που χτύπησε τη μοτοσικλέτα οδηγούσε ένας εκτός υπηρεσίας αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών που, όπως ανέφερε η τοπική αστυνομία, πραγματοποιούσε «νόμιμη επέμβαση».

Η καταδίωξη έλαβε χώρα τη Δευτέρα με τις Αρχές να ενημερώνονται αρχικά για έναν άνδρα που απειλούσε μια γυναίκα με όπλο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όταν έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, ο ένοπλος άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του βοηθού σερίφη, Άντριου Νούνιεζ, ο οποίος δέχθηκε μια σφαίρα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Νούνιεζ υπηρετούσε έξι χρόνια στο σώμα και αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, που ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους και μια 2χρονη κόρη.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Πάνω από 300 μετασεισμοί μετά τα 6,1 Ρίχτερ (Videos)

Τρόμος στην Τζαμάικα για τον κυκλώνα «Μελίσσα» – «Θα είναι ο χειρότερος του αιώνα» προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός

Γάζα: «Το πτώμα που παρέδωσε η Χαμάς δεν ανήκει σε κανέναν από τους 13 ισραηλινούς ομήρους» – «Να την καταστρέψουμε ολοσχερώς» ζητά ο Γβιρ από τον Νετανιάχου