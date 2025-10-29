Το εμφανές ρήγμα Μαξίμου – Δένδια, τα εγκαίνια του νέου Πενταγώνου και η στάση Καραμανλή – Σαμαρά 

Μία ωραία ατμόσφαιρα είναι στην κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα αφού με αφορμή την διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια τόσο στην υπόθεση Ρούτσι όσο και για το καθεστώς που διέπει τον Άγνωστο Στρατιώτη ο υπουργός Άμυνας έχει δεχθεί πολλές ειρωνείες αλλά και πολιτικές επιθέσεις από τους «συντρόφους» του και ιδιαίτερα από τον Αδωνι Γεωργιάδη.

Σήμερα λοιπόν και με αφορμή το υπουργικό συμβούλιο τα δύο στελέχη της κυβέρνησης θα βρεθούν για πρώτη φορά απέναντι κάνοντας προφανώς ότι δεν συμβαίνει τίποτα, καθώς από το Μέγαρο Μαξίμου έχει δωθεί εντολή να πέσουν οι τόνοι. Η εντολή αυτή προφανώς αφορούσε κυρίως τον υπουργό Υγείας αφού έτσι και αλλιώς το Μέγαρο Μαξίμου έχει φροντίσει να κράτα αποστάσεις ασφαλείας από τον Νίκο Δένδια.

Φυσικά πολλοί υποστηρίζουν ότι οι τοποθετήσεις του Αδωνι Γεωργιάδη έγιναν αρχικά με την έγκριση ή έστω την ανοχή του συστήματος Μητσοτάκη. Και αυτό γιατί άφησαν τον υπουργό Υγείας να κλιμακώσει την κριτική του ρίχνοντας μάλιστα λάδι στην φωτιά.

Όσοι έχουν αυτή την άποψη σημειώνουν ότι οι δηλώσεις Αδωνι ήταν ένα έμμεσο μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου προς τον υπουργό Άμυνας καθώς ο Νίκος Δένδιας με αφορμή την υπόθεση Ρούτσι έδειξε να θέλει να ακολουθήσει την δική του γραμμή.

Το απόγευμα πάντως μέσα από ένα άλλο πολιτικό γεγονός αναμένεται να βγουν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση που βρίσκεται το κυβερνών κόμμα σήμερα .

Οικοδεσπότης της νέας πρόσοψης του ιστορικού κτιρίου του Πενταγώνου θα είναι ο Νίκος Δένδιας και κάτω από άλλες συνθήκες το γεγονός αυτό θα αποτελούσε ένα προσκλητήριο ενότητας για την ΝΔ.

Τα πράγματα ωστόσο την συγκεκριμένη στιγμή δεν είναι καθόλου έτσι.

Προσκεκλημένοι στην εκδήλωση εκτός από τον πρωθυπουργό είναι μεταξύ άλλων ο Κώστας Καραμανλής, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Προκοπής Παυλόπουλος.

Οι πληροφορίες λένε πάντως ότι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Προκοπής Παυλόπουλος εμφανίζονται να μην επιθυμούν να παραστούν στην εκδήλωση προκειμένου να μην χαιρετήσουν τον πρωθυπουργό. Ο Κώστας Καραμανλής ενώ αρχικά είχε πει ότι θα πήγαινε στην σημερινή εκδήλωση εμφανίζεται τώρα να το σκέπτεται.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό δεν είχε δηλώσει ότι θα παραστεί στην εκδήλωση φαίνεται ότι άλλαξε άποψη καθώς πιστεύει ότι η εκδήλωση στην οποία θα είναι ομιλητής ο Νίκος Δένδιας είναι η πλέον ενδεδειγμένη προκειμένου να στείλει μήνυμα προς όλες τις πλευρές ότι δεν υπάρχει καμμία αντιπαράθεση ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και στο υπουργείο Αμυνας.

