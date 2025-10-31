Επιστημονικό Συμβούλιο Τσίπρα: «Φυτώριο» παραγωγής πολιτικών με το βλέμμα στο κόμμα

Ως ένα «φυτώριο» ιδεών και παραγωγής πολιτικής που πιθανότατα θα επεξεργαστεί και το πρόγραμμα του πιθανού κόμματος Τσίπρα, μπορεί να δει κανείς το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου του που κυοφορείτο τους τελευταίους μήνες και έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο πρώην πρωθυπουργός.

Περίπου αυτό το στίγμα έδωσε και ο Αλέξης Τσίπρας στη δήλωσή του με την οποία συνόδευσε τις ανακοινώσεις κάνοντας λόγο για ανθρώπους με κορυφαία βιογραφικά και επιδόσεις που πιστεύουν ότι η γνώση δεν είναι προνόμιο των ελίτ.

Μάλιστα έκανε και μια αναφορά που παραπέμπει σε πολιτική στόχευση και όχι απλώς επιστημονική, για «πολιτική αλλαγή», η οποία «φωτογραφίζεται» στην εξής αναφορά:

«Αυτό που μας ενώνει είναι η πεποίθηση πως αν θέλουμε να αλλάξουμε την πατρίδα προς το καλύτερο, οφείλουμε να τη γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Να κατανοήσουμε τα προβλήματα και τις αντιθέσεις της εποχής μας, να μελετήσουμε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της κίνησής της, και να ξεδιπλώσουμε έτσι το χάρτη ενός μέλλοντος, όχι μόνο, ούτε κυρίως, με την αισιοδοξία της βούλησης, αλλά και με την απαισιοδοξία της γνώσης. Και κάτι τέτοιο είναι αδύνατο χωρίς την αποφασιστική συμβολή φωτισμένων ανθρώπων της επιστήμης».

Υπό αυτό το πρίσμα, το πολυπληθές Επιστημονικό Συμβούλιο, μπορεί ιδωθεί ως ένα εργαστήρι πολιτικής που θα επεξεργαστεί προτάσεις, σε όσμωση και με το κοινωνικό κλίμα που θα μεταφέρει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας από την επαφή του με την κοινωνία, στο πλαίσιο της «εξόρμησης στο λαό» που αναμένεται να λάβει χώρα τους επόμενους μήνες με αφορμή το βιβλίο του και όχι μόνο.

Οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, όλο το προηγούμενο διάστημα τόνιζαν ότι τα πρόσωπα αυτά ουδεμία σχέση έχουν με τα διάφορα πολιτικά σενάρια για κόμμα, αντιθέτως σχετίζονται μόνο με το Ινστιτούτο, τις επεξεργασίες του και την προετοιμασία των διασκέψεων και ημερίδων του.

Το αν κάποιοι από αυτούς επιλέξουν να κατέλθουν και στην πολιτική, αν τελικώς δημιουργηθεί κόμμα, μένει να φανεί.

Από τη σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου που απαρτίζεται από 41 πρόσωπα, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι ο Αλέξης Τσίπρας επενδύει σε μια μερίδα προσώπων με τεχνοκρατικό ή επιστημονικό προφίλ αλλά και εμπειρία διακυβέρνησης, αφού υπήρξαν υπουργοί της κυβέρνησής του ή υπηρέτησαν σε κυβερνητικές θέσεις, αλλά ταυτόχρονα επενδύει και σε νέα πρόσωπα, επιστήμονες, καθηγητές και τεχνοκράτες που σχετίζονται με την παραγωγή πολιτικής και όχι με την καθαυτή πολιτική πρακτική στην πρώτη γραμμή.

Δύο γυναίκες αναλαμβάνουν κεντρικούς ρόλους:

-η Ευγενία Φωτονιάτα, η οποίααναλαμβάνει Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου και είναι Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ειδική Γραμματέας ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Μάρτιος 2015 – Ιούνιος 2019), ενώ από το 2019 υπήρξε συντονίστρια του Κύκλου Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών «ΕΝΑ». Ειδικεύεται στον στρατηγικό σχεδιασμό και τις οικονομικές επιπτώσεις των δημόσιων επενδύσεων, καθώς και σε θέματα οικονομικής πολιτικής και ανάπτυξης.

-Η Δώρα Κοτσακά, η οποία αναλαμβάνει αναπληρώτρια Συντονίστρια Δρ Πολιτικής Επιστήμης με εικοσαετή εμπειρία σε φορείς έρευνας/τεκμηρίωσης και think tank. Εξειδικεύεται στα κοινά αγαθά, την ομότιμη παραγωγή και τις ανοιχτές τεχνολογίες στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ρόλο φαίνεται πως έχει και ο Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Νίκος Μαραντζίδης, ο οποίος αναλαμβάνει υπεύθυνος του Αρχείου του Α. Τσίπρα και ήταν σύμβουλος της προεκλογικής του καμπάνιας το 2023.

Πρόσωπα από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ

Στη σύνθεση του Συμβουλίου περιλαμβάνονται, επίσης, οι στενοί συνεργάτες και πρώην υπουργοί επί κυβέρνησης Τσίπρα Γιώργος Χουλιαράκης (πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών), Δημήτρης Λιάκος (Πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό) και Κώστας Γαβρόγλου (πρώην υπουργός Παιδείας), αλλά και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης πρώην Συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (2018 – 2023). Τρία ακόμη από τα μέλη του Ε.Σ. υπηρέτησαν σε κυβερνητικές θέσεις, δηλαδή οι Ακρίτας Καϊδατζής πρώην Γ.Γ. της κυβέρνησης (2018-201), Ηλίας Γεωργαντάς, πρώην Γ.Γ. του υπουργείο Παιδείας και μέλος της ομάδας διαπραγμάτευσης με τους Θεσμούς, και ο Γιώργος Πετράκος, πρώην Γ.Γ. Επενδύσεων και Ανάπτυξης.

Στο Επιστημονικό Συμβούλιο μετέχουν ακόμη ο σκηνοθέτης και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θέμης Μουμουλίδης, και ο Γιαννης Δρόσος, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή ΑθηνώνΠρόεδρος του ΔΣ της «Αυγής» (2020-2021),καθώς και 4 πρόσωπα ποου μετείχαν στο think tank το οποίο είχε ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το 2021: ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, ο πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπύρος Κίντζιος, νομικός καιπρώην Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζωρζέττα Λάλη καθώς και η Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας Ζαχαρούλα Τσιριγώτη.

Τα παραπάνω πρόσωπα προέρχονται από την εποχή της πρωθυπουργίας Τσίπρα και της προεδρίας του στον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς πάντως να είναι ιδιαιτέρως «χρωματισμένα», με εξαίρεση ίσως τους Θ. Μουμουλίδη και Ζαχ. Τσιριγώτη που μετείχαν στην Κ.Ε. του κόμματος μέχρι πρόσφατα και είχαν έντονη συμμετοχή στην «εκδίωξη» Κασσελάκη (η κ. Τσιριγώτη μάλιστα μετά το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας), ενώ και ο Γ. Δρόσος ήταν και επικεφαλής της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής στις προεδρικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023.

Καθηγητές, επιστήμονες, ερευνητές

Από εκεί και πέρα, το Συμβούλιο στελεχώνουν μια σειρά νέων ως επί το πλείστον, καθηγητών, επιστημόνων, κι ερευνητών, όπως οι Μαριζέτα Αντωνοπούλου, Ισιδώρα Βασίλη, Γιάννης Καμπουράκης, Ευάγγελος Κανούλας, Σπύρος Κασάπης, Βανέσα Κατσαρδή, Μαριάννα Κουριδάκη, Βασίλης Κωστάκης, Νατάσα Λοϊζου, Άρης Μαγκλάρας, Λεωνίδας Μακρής, Πάνος Νικολαϊδης, Ήρα- Ηλιάννα Παπαδοπούλου, Γιώργος Πλουμπίδης, Θάνος Πολυμενέας.

Μετέχουν ακόμη ο δημσιογράφος Αντώνης Παπαγιαννίδης, ο πρώην διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Μανώλης Πλειώνης, ο Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Θωμάς Μαλούτας και οι καθηγητές Χάρης Αθανασιάδης, Νίκος Βαφέας, Μαρία Γκασούκα (ομότιμη καθηγήτρια, Παν. Αγαίου), Γραμματή Πάντζιου, Άρης Στυλιανού, Χάρης Τζήμητρας.

