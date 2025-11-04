Έως τις 23 Δεκεμβρίου η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης – Ποιοι και πώς θα το λάβουν

Έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθεί η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης σε όσους υποβάλουν έγκαιρα αίτηση έως τις 5 Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, η οποία αναμένεται να ανοίξει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Με τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ, ξεκινά και επίσημα η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος για τη χειμερινή περίοδο 2025–2026.

Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ.

Η πληρωμή θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά την προκαταβολή, η οποία θα καταβληθεί έως 23 Δεκεμβρίου 2025. Οι περσινοί δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολή ίση με το 60% του ποσού που είχαν εισπράξει την περίοδο 2024–2025, με ελάχιστο ποσό τα 80 ευρώ.

Η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί έως τις 29 Μαΐου 2026 και θα αφορά το υπόλοιπο ποσό του επιδόματος για αγορές καυσίμων που έγιναν από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026. Για τα καυσόξυλα και το πέλετ, λαμβάνονται υπόψη αγορές από 1 Ιουνίου 2025. Τα παραστατικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως 15 Απριλίου 2026, ενώ η καταχώρισή τους στην πλατφόρμα πρέπει να γίνει έως 30 Απριλίου 2026.

Για την ηλεκτρική ενέργεια, η πληρωμή θα γίνει επίσης έως 29 Μαΐου 2026, με βάση τα στοιχεία που θα αποστείλει ο ΔΕΔΔΗΕ στην ΑΑΔΕ μέχρι 15 Μαΐου 2026.

Επιπλέον, για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, θα πραγματοποιηθεί πρόσθετη πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026, για καταναλώσεις έως 31 Μαρτίου 2026. Τα τιμολόγια θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως 30 Ιουνίου 2026 και τα στοιχεία να έχουν καταχωρηθεί έως 15 Ιουλίου 2026.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι φυσικά πρόσωπα — άγαμοι, έγγαμοι, διαζευγμένοι, σε κατάσταση χηρείας ή με σύμφωνο συμβίωσης — που χρησιμοποιούν για τη θέρμανσή τους πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια.

Το επίδομα αφορά την κύρια κατοικία του δικαιούχου, είτε είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρημένη.

Ειδικές προϋποθέσεις

Για τους καταναλωτές καυσόξυλων, η κατοικία πρέπει να βρίσκεται σε οικισμό έως 10.000 κατοίκων και ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) να είναι τουλάχιστον 0,8.

Για όσους χρησιμοποιούν βιομάζα (πέλετ), το όριο ανεβαίνει σε 25.000 κατοίκους με τον ίδιο συντελεστή.

Από το επίδομα εξαιρούνται οι οικισμοί των μητροπολιτικών περιοχών Αθηνών–Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και του Δήμου Ιωαννιτών. Αντίστοιχα, για τηλεθέρμανση επιδότηση δίνεται μόνο σε κατοικίες στους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου και Μεγαλόπολης.

Ποιοι εξαιρούνται

Από τη χορήγηση του επιδόματος εξαιρούνται όσοι δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη ή φιλοξενούμενοι, όσοι υπάγονται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης ή διαθέτουν πάνω από δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, καθώς και όσοι αιτούνται για επαγγελματική στέγη.

Δεν δικαιούνται επίδομα τα νομικά πρόσωπα και οντότητες, οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, καθώς και οι σύζυγοί τους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Για όσους αιτούνται επίδομα ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρούνται όσοι δεν έχουν ενεργή παροχή και οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Για να εγκριθεί η αίτηση, οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα όρια.

Το εισοδηματικό όριο είναι έως 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για έγγαμο ή σύμφωνο συμβίωσης, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο φτάνει τα 29.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Επιπλέον, όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να έχουν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 80.000 ευρώ.

Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, το ανώτατο όριο είναι 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 40.000 ευρώ ανά τέκνο.

Ύψος επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος υπολογίζεται με βάση τους κλιματικούς συντελεστές κάθε περιοχής, που αντικατοπτρίζουν τη δριμύτητα του χειμώνα.

Τα ποσά αναφοράς ορίζονται ως εξής:

380 ευρώ για ηλεκτρική ενέργεια,

360 ευρώ για βιομάζα (πέλετ), 350 ευρώ για τηλεθέρμανση ή καυσόξυλα,

325 ευρώ για φυσικό αέριο και

300 ευρώ για πετρέλαιο ή υγραέριο.

Το ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπου ο συντελεστής καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ) είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, το επίδομα αυξάνεται κατά 25% και μπορεί να φτάσει έως 1.000 ευρώ.

Αν ο συντελεστής είναι ≥1,2, το επίδομα αυξάνεται επιπλέον κατά 25%, αγγίζοντας τα 1.200 ευρώ.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η προθεσμία αιτήσεων λήγει στις 5 Δεκεμβρίου 2025, η προκαταβολή καταβάλλεται έως 23 Δεκεμβρίου, ενώ η τελική πληρωμή ολοκληρώνεται έως 29 Μαΐου 2026 — ή 31 Ιουλίου για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση.

Τέλος θα πρέπει να εκδίδουν και να καταχωρούν έγκαιρα τα παραστατικά στην πλατφόρμα myΘέρμανση για να διασφαλίσουν την καταβολή του επιδόματος.

