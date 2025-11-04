search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

04.11.2025 08:49

Κομοτηνή: Εγκαίνια για τον νέο σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου

Εγκαινιάζεται σήμερα, Τρίτη (4/11), στην Κομοτηνή ο σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου, ο οποίος θα αποτελέσει βασικός δίαυλος εφοδιασμού της ΝΑ Ευρώπης με φυσικό αέριο.

Το έργο, συνολικού κόστους 134 εκατ. ευρώ, ενισχύει τις δυνατότητες εξαγωγών φυσικού αερίου από το ελληνικό σύστημα προς τις χώρες της περιοχής (Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία) και κατ’ επέκταση τις προοπτικές ανάπτυξης του λεγόμενου «κάθετου διαδρόμου» εφοδιασμού της περιοχής με φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ για σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο -που δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες εφοδιασμού για τις χώρες- μέλη της ΕΕ στην περιοχή), και στις παραμονές της συνεδρίασης στην Αθήνα (την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή) της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC), με συμμετοχή κυβερνητικών αξιωματούχων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Βασικό θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση θα είναι οι επενδύσεις για τη δημιουργία των υποδομών που απαιτούνται, προκειμένου να προχωρήσει η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και η αύξηση της τροφοδοσίας της περιοχής με υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω υφιστάμενων και νέων εγκαταστάσεων.

Κρήτη: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού, σχετιζόμενη με τη βεντέτα στα Βορίζια – Η επίσκεψη την παραμονή του μακελειού

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 34χρονο που οδηγούσε ταξί χωρίς… δίπλωμα

Η ακρίβεια και τα περιορισμένα εισοδήματα αλλάζουν την κτηματαγορά: Σταθεροποίηση στα ενοίκια, επιμονή στις τιμές πώλησης

Έρχονται διαγραφές χρεών 10 δισ. ευρω απο την ΑΑΔΕ στα τέλη του 2025

Σοφία Μουτίδου: Υπάρχει πολλή κακοποίηση στο θέατρο – Μας έβριζαν και λέγαμε «έτσι είναι η δουλειά» (Video)

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

