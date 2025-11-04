Επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο» από ΑΑΔΕ: Με AI και e-send θα ψάχνει αδήλωτους τζίρους και κρυφές συναλλαγές

Νέο γύρο ελέγχων στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζει η ΑΑΔΕ με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών εργαλείων, για να εντοπίσει αδήλωτους τζίρους και κρυφές συναλλαγές.

Η χειμερινή σεζόν διασκέδασης μόλις ξεκίνησε και μαζί της ξαναζεσταίνεται η επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα φώτα ανάβουν στις πίστες, οι κρατήσεις αυξάνονται και η ΑΑΔΕ βάζει στο μικροσκόπιο τα νυχτερινά κέντρα, αυτή τη φορά με όπλο την τεχνολογία. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: περισσότερη διαφάνεια και λιγότερη φοροδιαφυγή σε έναν χώρο που παραδοσιακά κινείται σε «σκοτεινές» σφαίρες συναλλαγών.

Το σχέδιο που έχει καταρτιστεί προβλέπει εκτεταμένους ελέγχους τα Σάββατα στα μεγαλύτερα κέντρα διασκέδασης της χώρας. Οι ελεγκτές θα είναι παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, με έναν στο κεντρικό ταμείο και έναν στο σημείο των λουλουδιών, καταγράφοντας κάθε συναλλαγή και την άμεση διαβίβασή της στο σύστημα myDATA.

Η ΑΑΔΕ θα αξιοποιεί ταυτόχρονα τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακά εργαλεία όπως το e-send, ενώ θα αντλεί στοιχεία από πλατφόρμες κρατήσεων, social media και Google Maps, ώστε να εντοπίζει τις επιχειρήσεις με ύποπτα κενά στα έσοδα. Η νέα προσέγγιση μετατρέπει την εποπτεία της αγοράς σε ψηφιακό πεδίο μάχης, με τα δεδομένα να λειτουργούν ως «μάτια» και «αυτιά» της φορολογικής διοίκησης.

Από τα λουλούδια στο ταμείο: το νέο μοντέλο ελέγχου

Μετά τις πρώτες επιτυχίες του πιλοτικού προγράμματος στις αρχές του 2024, η ΑΑΔΕ επεκτείνει τώρα το σχέδιο σε πανελλαδικό επίπεδο Οι ελεγκτές θα συγκρίνουν τις αποδείξεις της νύχτας με τα δεδομένα της προηγούμενης εβδομάδας, ώστε να εντοπίσουν διαφορές στον τζίρο. Σε επιχειρήσεις όπου οι αποκλίσεις είναι μεγάλες, θα επιστρέφουν για επανέλεγχο — ενώ τα σοβαρά ευρήματα θα οδηγούν σε πρόστιμα και προσωρινό λουκέτο.

Η Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ θα λειτουργεί ως κέντρο συντονισμού: θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη ροή αποδείξεων, θα αναλύει τα δεδομένα και θα κατευθύνει τα συνεργεία στους χώρους όπου «χτυπά» ο αλγόριθμος.

Χάρη στα νέα ψηφιακά εργαλεία, η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει «βάση αναφοράς» (benchmarking) για τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα, υπολογίζοντας τον αναμενόμενο κύκλο εργασιών ανά βραδιά. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανιχνεύσει αποκλίσεις σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και να επεμβαίνει πριν τα δεδομένα χαθούν ή αλλοιωθούν. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει ποσοτική εικόνα της φορολογικής συμπεριφοράς κάθε επιχείρησης, χωρίς να χρειάζεται φυσική παρουσία σε κάθε έλεγχο.

Αχυράνθρωποι, εικονικά μισθωτήρια και συναλλαγές χωρίς POS

Παράλληλα, οι ελεγκτές θα εξετάζουν και τα μισθωτήρια συμβόλαια εξοπλισμού ή χώρων, για να διαπιστωθεί ποιος είναι ο πραγματικός εκμεταλλευτής κάθε επιχείρησης.

Η πρακτική των «μπροστινών» —όπου το νομικό πρόσωπο δεν αντιστοιχεί στον πραγματικό διαχειριστή— αποτελεί ένα από τα σταθερά «όπλα» φοροδιαφυγής του χώρου.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί και σε αποδείξεις άνω των 500 ευρώ, για τις οποίες η πληρωμή θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσω POS ή τραπέζης.

Αν διαπιστωθεί ότι η συναλλαγή έγινε «στο χέρι», τότε ακολουθεί άμεσο πρόστιμο και πιθανή αναστολή λειτουργίας.

Η ΑΑΔΕ δηλώνει ότι δεν επιδιώκει μια απλή «επίδειξη δύναμης», αλλά τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού διαφάνειας για τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης — έναν τομέα με υψηλούς τζίρους, έντονο παρασκήνιο και μικρή φορολογική συνέπεια.

Η συνδυαστική χρήση τεχνολογίας, ανάλυσης δεδομένων και φυσικών ελέγχων επιχειρεί να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού, καθιστώντας τη φοροδιαφυγή πιο δύσκολη και πιο επικίνδυνη.

