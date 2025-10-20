search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 14:26
ΚΟΣΜΟΣ

20.10.2025 13:19

Η ΕΕ ενέκρινε την απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στην Ουκρανία

20.10.2025 13:19
Η απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ενωση η οποία θα εφαρμοσθεί μέχρι το τέλος του 2027 εγκρίθηκε σήμερα από την πλειοψηφία των κρατών μελών κατά τη διάρκεια συνεδρίασης των ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο.

Το μέτρο, το οποίο θα συζητηθεί στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε προταθεί την άνοιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σταματώντας την αγορά ρωσικού φυσικού αερίου, η Ευρωπαϊκή Ενωση επιδιώκει να κλείσει μία βασική στρόφιγγα χρηματοδότησης του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

