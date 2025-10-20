search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 14:27
ΚΟΣΜΟΣ

20.10.2025 12:43

Ληστεία στο Λούβρο: Πως τη βίωσαν Έλληνες αυτόπτες μάρτυρες – «Είδαμε πολλά άτομα να τρέχουν, έκλεισαν οι πόρτες»

louvro

Δύο νέα παιδιά από την Ελλάδα ήταν αυτόπτες μάρτυρες της απίστευτης ληστείας στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Ο Λουκάς και η Δανάη Χέντερστεντ περιέγραψαν στην τηλεόραση της ΕΡΤ τα όσα έζησαν.

«Δεν είδαμε κάποιον κλέφτη. Είδαμε πολλά άτομα να τρέχουν» είπαν στον παρουσιαστή της εκπομπής, Γιώργο Σιαδήμα, περιγράφοντας μια εικόνα πανικού που επικράτησε στο Μουσείο του Λούβρου απ’ όπου αφαιρέθηκαν οκτώ κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα ανεκτίμητης αξίας.

«Οι άνδρες της ασφάλειας μας φώναζαν να κατευθυνθούμε προς την έξοδο. Υπήρχε πολύς πανικός» πρόσθεσε η Δανάη Χέντερστεντ σημειώνοντας ότι σε καμία στιγμή δεν άκουσαν πυροβολισμούς.

«Μπήκαμε στην κεντρική είσοδο όπου είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος και δεν μας έλεγαν τίποτα. Μας είπαν μόνο ότι κάποιος προσπάθησε να ακουμπήσει ένα έργο τέχνης», σημείωσε η νεαρή διευκρινίζοντας ότι η ίδια και ο αδερφός της δεν είχαν προλάβει να δουν τα πολύτιμα εκθέματα που πήραν οι ληστές.

«Το προσωπικό του μουσείου με μεγάλη ψυχραιμία προσπάθησε να κρατήσει ασφαλείς τους επισκέπτες»

Στην ΕΡΤ μίλησε και η Ελληνίδα ξεναγός Σοφία Μαλαθρίτη περιγράφοντας ότι με μεγάλη ψυχραιμία το προσωπικό του μουσείου προσπάθησε να κρατήσει σε ασφαλές σημείο τους επισκέπτες και ενώ ήταν σε εξέλιξη η κινηματογραφική ληστεία.

«Έκλεισαν οι πόρτες. Δεν μπορούσαν να βγουν και μετά από καμιά ώρα περίπου, δηλαδή γύρω στις 10:30, άνοιξαν οι πόρτες και τους οδήγησαν όλους προς τα έξω» δήλωσε η κα Μαλαθρίτη. Μιλώντας για τα σημαντικά εκθέματα που αφαιρέθηκαν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήμουν ακριβώς την προηγούμενη και θαυμάζαμε αυτά τα μοναδικά κοσμήματα, τα λιγοστά που έχουν μείνει, γιατί δυστυχώς από την πολύ μεγάλη συλλογή που υπήρχε στο Βασίλειο της Γαλλίας, τα πιο πολλά ξεπουλήθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα και αυτά ήταν ό,τι είχε απομείνει».

Όπως τόνισε η Ελληνίδα ξεναγός σήμερα, ένα 24ωρο μετά τη ληστεία, το μουσείο του Λούβρου παραμένει κλειστό με πλήθος κόσμου να περιμένει υπομονετικά για να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό.

