Πανάκριβο το γάλα, στα ύψη η τιμή της φέτας λόγω της ευλογιάς  

Τα προηγούμενα δύο τρία χρόνια είχαμε την έκρηξη στην τιμή του λαδιού εξαιτίας της χαμηλής παραγωγής για διάφορους (κλιματικούς) λόγους.

Φέτος, ένα ακόμα «πακέτο» ειδών πρώτης ανάγκης για τα νοικοκυριά, το γάλο και το τυρί (κυρίως φέτα) οδεύει προς δυσθεώρητες τιμές.

Η αιτία γι’ αυτό είναι η ευλογιά, που έχει προκαλέσει τη θανάτωση 365.000 αιγοπροβάτων, μειώνοντας σημαντικά το ζωικό κεφάλαιο στη χώρα μας και κατ’ επέκταση την παραγωγή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η παραγωγή γάλακτος είναι μειωμένη άνω του 15% σε αρκετές περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ευλογιά. Περιοχές όπως η Θεσσαλία και η Θράκη αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα.

Ήδη παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι αναμενόμενες αυξήσεις στην πρώτη ύλη θα ξεπερνούν τα 10-15 λεπτά για το πρόβειο γάλα, με τις τιμές από 1,35 ευρώ πέρυσι να εκτιμούνται στα 1,65 ευρώ, ενώ για το γίδινο γάλα από 0,85-0,89 στο 1 ευρώ φέτος.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), σε ανακόινωση του αναφέρει ότι η εξάπλωση της ευλογιάς «έχει ήδη καταστρέψει πολλές κτηνοτροφικές μονάδες και επηρεάζει αρνητικά πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις λόγω της έλλειψής πρώτης ύλης». Σύμφωνα με τους τυροκόμους, οι ελλείψεις θα φέρουν αναπόφευκτα και αυξήσεις τιμών, ενώ αν αναλογιστεί κανείς ότι για την παραγωγή ενός κιλού φέτας χρειάζονται 4 κιλά γάλακτος, αντιλαμβάνεται και το πρόβλημα των πιθανών ελλείψεων.

Αρκετές είναι οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρές δυσκολίες στην εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας γάλακτος, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές που θα εμφανιστούν στην αγορά των τυροκομικών το επόμενο διάστημα, καθώς, για παράδειγμα, η φέτα που σήμερα πωλείται έχει παραχθεί σε προηγούμενοι περίοδο με πρώτη ύλη που κοστολογήθηκε σε χαμηλότερη τιμή.

Σύμφωνα με τους τυροκόμους, η παραγωγή φέτας ήταν στους 140.000 τόνους, με τους 90.000 τόνους να έχουν εξαχθεί το 2024.

Διαβάστε επίσης

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ανοίγει άμεσα η πλατφόρμα αιτήσεων – Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Στα ύψη το κόστος για τις ζωοτροφές – Αύξηση ως και 73,5% μέσα σε λίγους μήνες

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα και παροχές θα πληρωθούν μέχρι και την Παρασκευή (7/11)