«Καμπανάκι» στην απασχόληση: Αρνητικό ισοζύγιο για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια

Καμπανάκι – και μάλιστα ηχηρό – χτυπά για την ελληνική αγορά εργασίας, καθώς τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου αποτυπώνουν μια απότομη επιβράδυνση και σημάδια κόπωσης στην απασχόληση. Για τρίτο συνεχόμενο μήνα οι προσλήψεις μειώνονται, με τους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των απωλειών μετά το τέλος της θερινής περιόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», τον Σεπτέμβριο οι αποχωρήσεις ξεπέρασαν τις προσλήψεις, οδηγώντας σε αρνητικό ισοζύγιο 9.196 θέσεων εργασίας – το πρώτο αρνητικό πρόσημο για τον μήνα εδώ και δέκα χρόνια, από το 2015. Το στοιχείο αυτό εντείνει τον προβληματισμό, καθώς έρχεται να προστεθεί σε δύο ακόμη αρνητικούς μήνες: 20.729 χαμένες θέσεις τον Ιούλιο και 2.542 τον Αύγουστο.

Οι απώλειες είναι συγκεντρωμένες στους κλάδους που στηρίζουν την ελληνική οικονομία. Μόνο στα καταλύματα χάθηκαν 23.212 θέσεις, ενώ στην εστίαση η μείωση έφτασε τις 56.135 μέσα σε έναν μόλις μήνα. Αρνητικό ισοζύγιο καταγράφεται και σε λιανεμπόριο (-7.311) και βιομηχανία τροφίμων (-5.559), κλάδους άμεσα εξαρτημένους από τον τουρισμό.

Οι τουριστικές περιοχές πλήγηκαν περισσότερο:

Το Νότιο Αιγαίο έχασε 19.109 θέσεις,

η Κεντρική Μακεδονία 9.967,

και τα Ιόνια Νησιά 9.862.

Η λήξη της σεζόν σήμανε μαζική αποχώρηση εποχικού προσωπικού, με αποτέλεσμα να χαθούν δεκάδες χιλιάδες θέσεις μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Η μερική απασχόληση κερδίζει έδαφος

Ανησυχητική είναι και η ποιοτική διάσταση των νέων προσλήψεων. Το 52% των νέων συμβάσεων τον Σεπτέμβριο αφορά μερική ή εκ περιτροπής εργασία, γεγονός που υποδηλώνει υποχώρηση της πλήρους απασχόλησης.

Παρότι στο εννεάμηνο Ιανουάριος–Σεπτέμβριος το ποσοστό των πλήρων θέσεων παραμένει υψηλότερο (54,7%), η τάση αντιστρέφεται, σηματοδοτώντας μεγαλύτερη επισφάλεια και μειωμένο εισόδημα για χιλιάδες εργαζομένους.

Σε επίπεδο εννεάμηνου, η εικόνα παραμένει οριακά θετική: δημιουργήθηκαν 308.105 νέες θέσεις εργασίας, έναντι 302.744 το ίδιο διάστημα του 2024. Ωστόσο, η δυναμική εξαντλείται όσο πλησιάζει ο χειμώνας, με τους παράγοντες του υπουργείου Εργασίας να προειδοποιούν για συνέχιση των απωλειών και τον Οκτώβριο.

Μετά τη λήξη της τουριστικής σεζόν, το ενδιαφέρον στρέφεται σε κλάδους όπως το λιανεμπόριο, οι μεταφορές και η μεταποίηση, που παραδοσιακά ενισχύονται προς το τέλος του έτους. Παρ’ όλα αυτά, το μήνυμα των αριθμών είναι σαφές: η αγορά εργασίας χρειάζεται νέα εργαλεία σταθερότητας, διαφορετικά η εξάρτηση από την εποχικότητα θα συνεχίσει να αφήνει βαθιά αποτυπώματα στην απασχόληση.

Ένα προσωρινό φρενάρισμα ή προειδοποίηση για το 2026;

Αν και οι ειδικοί θεωρούν ότι η επιβράδυνση είναι παροδική, δεν λείπουν οι φωνές που μιλούν για προειδοποιητικό μήνυμα ενόψει του χειμώνα. Η υπερσυγκέντρωση θέσεων σε εποχικούς κλάδους, η ανασφάλεια των μερικώς απασχολουμένων και η αργή δημιουργία σταθερών θέσεων δείχνουν ότι η αγορά κινείται στην κόψη του ξυραφιού.

Η κυβέρνηση καλείται πλέον να αποδείξει ότι η «μετα-τουριστική» απασχόληση δεν θα μετατραπεί σε μετα-οικονομικό σοκ, διασφαλίζοντας ότι η ελληνική αγορά εργασίας δεν θα ζήσει έναν παγωμένο χειμώνα μετά από ένα θερμό καλοκαίρι.

