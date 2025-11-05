Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο επενδυτής που προέβλεψε την κρίση του 2008 τώρα «σορτάρει» Nvidia και Palantir

Όσοι έχουν δει την ταινία «The Big Short» για την κρίση των ενυπόθηκων δανείων του 2008 σίγουρα θα θυμούνται τον χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Κρίστιαν Μπέιλ: τον γιατρό και επενδυτή Μάικλ Μπέρι, ο οποίος άκουγε heavy metal και σόρταρε τα sub-prime στεγαστικά δάνεια.

O Μπέρι κέρδισε πάρα πολλά χρήματα από το σορτάρισμα αυτό και θεωρήθηκε ως ένας από τους λίγους ανθρώπους (εκτός από τους insiders της αγοράς που πουλούσαν «τοξικά» ομόλογα σε πελάτες και ταυτόχρονα στοιχημάτιζαν σε βάρος τους) που προέβλεψαν την κρίση του 2008 η οποία κυριολεκτικά διέλυσε το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τώρα, ο Μπέρι στρέφει το βλέμμα του – και στοιχηματίζει τα χρήματά του – σε έναν άλλο τομέα: την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο επενδυτής αποκάλυψε ορισμένες κυνικές στοιχηματικές κινήσεις εναντίον των τεχνολογικών γίγαντων Nvidia και Palantir, εν μέσω ανησυχιών ότι οι αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ξεπερνούν την πραγματική τους αξία.

Η Scion Asset Management, το hedge fund του Μπέρι, αγόρασε put options αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων για τις δύο εταιρείες τεχνολογίας, σύμφωνα με ρυθμιστικά έγγραφα που δημοσιεύθηκαν για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου. Το put αναφέρεται σε ένα συμβόλαιο επιλογών που επιτρέπει στον αγοραστή να αποκομίσει κέρδος όταν οι τιμές των μετοχών πέφτουν.

Η Scion αποκάλυψε επίσης call options για τις Pfizer και Halliburton. Ο Μπέρι έχει δημοσιεύσει αινιγματικές αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα σχετικά με τα προμηνύματα της αγοράς: «Μερικές φορές, βλέπουμε φούσκες», έγραψε σε μια πρόσφατη ανάρτηση στο X. «Μερικές φορές, υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει για αυτό. Μερικές φορές, η μόνη νικηφόρα κίνηση είναι να μην παίξεις».

Ακολούθησε μια ανάρτηση τη Δευτέρα με τρία γραφήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός που δημοσιεύθηκε από το Bloomberg τον περασμένο μήνα, το οποίο απεικονίζει ποιο ποσοστό από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζεται από συνεργασίες με δύο εταιρείες, την Nvidia και την OpenAI. Ένα άλλο γράφημα έδειξε παρόμοια μοτίβα στην αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών στον τομέα της τεχνολογίας μεταξύ του σήμερα και της εποχής των dotcom.

Η Scion αποκάλυψε μια πώληση της Nvidia το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και ρευστοποίησε σχεδόν ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο μετοχών της. Ενώ η προηγούμενη δήλωση του fund ανέφερε ότι οι γνωστοποιημένες πωλήσεις «μπορεί να χρησιμεύσουν για την αντιστάθμιση θετικών θέσεων που δεν είναι επιλέξιμες για αναφορά», η πιο πρόσφατη δήλωση δεν περιείχε την ίδια αναφορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Palantir, Άλεξ Καρπ, επέκρινε την κίνηση του Μπέρι σε συνέντευξή του στο Squawk Box του CNBC την Τρίτη. «Οι δύο εταιρείες που σορτάρει είναι αυτές που βγάζουν όλα τα χρήματα, κάτι που είναι πολύ περίεργο», είπε ο Καρπ. «Η ιδέα ότι τα τσιπ και η οντολογία είναι αυτά που θέλεις να πουλήσεις είναι θεοπάλαβη. Στην πραγματικότητα, σορτάρει την τεχνητή νοημοσύνη… Ήμασταν εμείς και η Nvidia», πρόσθεσε.

Προειδοποιήσεις

Πάντως, ο Μπέρι δεν είναι ο μόνος που λαμβάνει υπόψη τις προειδοποιήσεις σχετικά με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος έχει σημειώσει ρεκόρ δαπανών, αλλά μέχρι στιγμής μικρή κερδοφορία. Ο Nasdaq έπεσε 1,5% αμέσως μετά το άνοιγμα της Τρίτης, ενώ ο S&P 500 αρχικά έπεσε περίπου 1%. Οι μετοχές τεχνολογίας οδηγούν την πτώση, συμπεριλαμβανομένης της Palantir, η οποία είδε την τιμή της μετοχής της να πέφτει έως και 16% μετά την έκθεση κερδών της τη Δευτέρα, παρά το γεγονός ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα έσοδα.

«Τα αποτελέσματά τους ήταν καλά, αλλά οι αγορές απογοητεύτηκαν από την έλλειψη ορατότητας της εταιρείας για όλο το 2026», δήλωσε ο Τζιμ Ράιντ της Deutsche Bank σε σημείωμα προς τους επενδυτές. Η Nvidia υστερούσε επίσης, με πτώση άνω του 2% την Τρίτη το πρωί. Την περασμένη εβδομάδα, ο γίγαντας των ημιαγωγών έγινε η πρώτη εταιρεία στον κόσμο με αξία 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι Oracle, Microsoft και Apple, μεταξύ άλλων εταιρειών τεχνολογίας, επίσης σημείωσαν πτώση. Οι μετοχές της Nvidia και της Palantir έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 46% και 157% αντίστοιχα από την αρχή του έτους. Η απότομη πτώση των αγορών την Τρίτη ακολούθησε επίσης τα σχόλια των διευθυντών της Goldman Sachs και της Morgan Stanley, οι οποίοι δήλωσαν ότι αναμένουν σημαντική διόρθωση των χρηματιστηριακών αγορών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, δήλωσε στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για τις Επενδύσεις των Χρηματοοικονομικών Ηγετών στο Χονγκ Κονγκ την Τρίτη ότι πιθανότατα θα υπάρξει πτώση 10% έως 20% στις αγορές μετοχών τους επόμενους 12 έως 24 μήνες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Morgan Stanley, Τεντ Πικ, συμφώνησε. «Πρέπει επίσης να χαιρετίσουμε την πιθανότητα να υπάρξουν πτώσεις, πτώσεις 10% έως 15% που δεν θα προκληθούν από κάποιο είδος μακροοικονομικού φαινομένου», είπε.

