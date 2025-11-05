Επίδομα θέρμανσης 2025: Όλες οι απαντήσεις για διαχειριστές, ενοίκους και «ορφανές» πολυκατοικίες

Καθώς ο καιρός αλλάζει και οι θερμοκρασίες πέφτουν, το ζήτημα της θέρμανσης επιστρέφει — και μαζί του οι ίδιες γνωστές απορίες.



Το επίδομα θέρμανσης, που κάθε χρόνο δίνει μια ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά, ανοίγει και φέτος την πόρτα για οικονομική ανακούφιση, αλλά με πολλές μικρές… παγίδες για όσους δεν γνωρίζουν τη διαδικασία.

Από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μέσα από την οποία οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν το επίδομα.

Όμως το ερώτημα παραμένει:

Ποιος κάνει την αίτηση όταν στην πολυκατοικία δεν υπάρχει διαχειριστής;

Τι γίνεται όταν κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα;

Και πώς υποβάλλεται η αίτηση σε κτίρια χωρίς κοινόχρηστη παροχή ρεύματος;

Η ΑΑΔΕ επιχειρεί φέτος να λύσει όλα τα παραπάνω ζητήματα με έναν αναλυτικό οδηγό, ο οποίος εξηγεί βήμα-βήμα τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές, οι ιδιοκτήτες αλλά και οι ενοικιαστές, ώστε να μην χαθεί το επίδομα.

Το «κλειδί», όπως κάθε χρόνο, βρίσκεται στη σωστή καταχώριση των στοιχείων και στη συνεργασία των ενοίκων.

Όταν υπάρχει διαχειριστής – τα «κλειδιά» του επιδόματος

Σε πολυκατοικίες με κοινό καυστήρα, ο διαχειριστής είναι αυτός που κρατάει το «τιμόνι» της διαδικασίας. Εκείνος δηλώνει στο σύστημα τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε διαμερίσματος στις δαπάνες θέρμανσης – το σύνολο πρέπει να είναι 1.000 χιλιοστά.

Αν δεν συμπληρωθεί σωστά, η πληρωμή του επιδόματος δεν ενεργοποιείται.

Η καταχώριση πρέπει να γίνει μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2025, διαφορετικά οι δικαιούχοι της πολυκατοικίας μένουν εκτός επιδότησης.

Ο διαχειριστής (ή η εταιρεία διαχείρισης) δηλώνει στην πλατφόρμα:

τον ΑΦΜ του ιδίου ή του εκπροσώπου,

τον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,

τον αριθμό κοινόχρηστης παροχής ρεύματος,

τα ονόματα των ενοίκων που μένουν στα διαμερίσματα (όχι επαγγελματικές χρήσεις).

Αφού συμπληρωθούν τα στοιχεία, ενεργοποιείται η δυνατότητα πληρωμής του επιδόματος.

Όταν δεν υπάρχει διαχειριστής

Εδώ βρίσκεται και η συνηθέστερη παγίδα. Αν η πολυκατοικία δεν έχει διαχειριστή, οι ένοικοι θα πρέπει να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να ορίσουν έναν εκπρόσωπο που θα δημιουργήσει το προφίλ της πολυκατοικίας στο myΘέρμανση.

Εκείνος θα εισαγάγει τα στοιχεία των διαμερισμάτων, τα χιλιοστά θέρμανσης και το είδος του καυσίμου.

Αν δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, πρέπει να συμφωνηθεί ποια παροχή θα χρησιμοποιηθεί για το προφίλ (συνήθως του ίδιου του εκπροσώπου). Μόνο έτσι μπορεί να ενεργοποιηθεί η διαδικασία πληρωμής για όσους δικαιούνται το επίδομα.

Αν κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα

Σε πολυκατοικίες όπου κάθε διαμέρισμα διαθέτει αυτόνομο σύστημα θέρμανσης, τα πράγματα είναι απλούστερα:

Κάθε ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση, σαν να επρόκειτο για μονοκατοικία.

Η αίτηση συνοδεύεται από παραστατικά αγοράς καυσίμου (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πέλετ ή ξύλα), που πρέπει να έχουν εκδοθεί στο δικό του ΑΦΜ και στη δική του παροχή ρεύματος.

Σημεία που χρειάζονται προσοχή

Αν η θέρμανση πληρώνεται μέσω κοινοχρήστων, πρέπει να δηλώνεται ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης ή του ειδοποιητηρίου πληρωμής.

Τα στοιχεία ΑΦΜ και παροχής ρεύματος στα παραστατικά αγοράς πρέπει να ταιριάζουν με εκείνα που έχουν δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας.

Αν υπάρξει αλλαγή διαχειριστή μετά τις 5 Δεκεμβρίου 2025, οι αγορές πετρελαίου έως και 31 Μαρτίου 2026 πρέπει να εκδίδονται με τον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή, αλλιώς δεν θα γίνει διασταύρωση και το επίδομα δεν θα εγκριθεί.

Ο κανόνας της συνεννόησης

Το επίδομα θέρμανσης έχει γίνει τα τελευταία χρόνια απαραίτητο εργαλείο στήριξης, όμως η διαδικασία του εξακολουθεί να απαιτεί οργάνωση και συνεργασία.

Οι πολυκατοικίες χωρίς διαχειριστή ή με πολλούς διαφορετικούς τρόπους θέρμανσης πρέπει να κινηθούν νωρίς, ώστε να μην μπλέξουν με λάθη και καθυστερήσεις.

Η ΑΑΔΕ έχει κάνει τα βήματα πιο απλά, αλλά η επιτυχία εξαρτάται αποκλειστικά από τους ίδιους τους πολίτες. Γιατί, τελικά, το κλειδί της θέρμανσης δεν βρίσκεται μόνο στην αίτηση, αλλά στη συνεννόηση της πολυκατοικίας.

