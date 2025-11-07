Ημαθία: Αιματηρή απόπειρα ληστείας στο φράγμα του Αλιάκμονα, εκπυρσοκρότησε το όπλο του δράστη

Αιματηρό περιστατικό το βράδυ της Πέμπτης στο φράγμα του ποταμού Αλιάκμονα, όταν ένας άνδρας επιχείρησε να ληστέψει ζευγάρι που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης πλησίασε το όχημα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και κρατώντας όπλο, απαιτώντας από το ζευγάρι χρήματα και τιμαλφή.

Σύμφωνα με το newsima, ο άνδρας που βρισκόταν μαζί με την κοπέλα του αντέδρασε άμεσα, προσπαθώντας να τον αφοπλίσει. Κατά τη διάρκεια της πάλης, το όπλο εκπυρσοκρότησε, τραυματίζοντας τον επίδοξο ληστή ο οποίος χειρουργείται στο νοσοκομείο της Βέροιας.

Η κοπέλα, σοκαρισμένη, κάλεσε αμέσως την αστυνομία, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.

Περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο., ενώ οι αστυνομικοί συνέλεξαν το όπλο και άλλα στοιχεία από τον χώρο του συμβάντος.

Οι δύο νεαροί έδωσαν καταθέσεις σχετικά με τα όσα προηγήθηκαν ενώ η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, εξετάζοντας εάν ο τραυματίας συνδέεται με άλλες παρόμοιες επιθέσεις στην περιοχή.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί βαλλιστική εξέταση στο όπλο και αναμένονται τα αποτελέσματα για να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο δράστης.

