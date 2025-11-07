Αιγάλεω: Πατέρας τραυμάτισε με μαχαίρι στον λαιμό την 19χρονη κόρη του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στη σύλληψη ενός 75χρονου άνδρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας της κόρης του προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης (6/11) αστυνομικοί στο Αιγάλεω.
Ο ηλικιωμένος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με μαχαίρι στον λαιμό την 19χρονη κόρη του.
Η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και δεν κινδυνεύει η ζωή της.
Όπως αναφέρει το protothema, η εικόνα που είχε δοθεί στους αστυνομικούς ήταν ότι η 19χρονη τραυματίστηκε ενώ προσπαθούσε να σταματήσει τον πατέρα της από το να αυτοκτονήσει.
Διαβάστε επίσης:
Νέο κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα της Παρασκευής από τα δυτικά: Πού θα βρέξει – Σε μικρή άνοδο η θερμοκρασία
Καρυστιανού: «Το όνομα και η λέξη κόμμα δεν είναι συμβατά» – Τι είπε για τον Καραχάλιο
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Τιμή μου να υπηρετώ σαν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα» – Οι φωτογραφίες που ανέβασε στα social media
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.