Αιγάλεω: Πατέρας τραυμάτισε με μαχαίρι στον λαιμό την 19χρονη κόρη του

Στη σύλληψη ενός 75χρονου άνδρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας της κόρης του προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης (6/11) αστυνομικοί στο Αιγάλεω.

Ο ηλικιωμένος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με μαχαίρι στον λαιμό την 19χρονη κόρη του.

Η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Όπως αναφέρει το protothema, η εικόνα που είχε δοθεί στους αστυνομικούς ήταν ότι η 19χρονη τραυματίστηκε ενώ προσπαθούσε να σταματήσει τον πατέρα της από το να αυτοκτονήσει.

