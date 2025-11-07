search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

07.11.2025 07:25

Αιγάλεω: Πατέρας τραυμάτισε με μαχαίρι στον λαιμό την 19χρονη κόρη του

07.11.2025 07:25
Στη σύλληψη ενός 75χρονου άνδρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας της κόρης του προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης (6/11) αστυνομικοί στο Αιγάλεω.

Ο ηλικιωμένος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με μαχαίρι στον λαιμό την 19χρονη κόρη του.

Η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Όπως αναφέρει το protothema, η εικόνα που είχε δοθεί στους αστυνομικούς ήταν ότι η 19χρονη τραυματίστηκε ενώ προσπαθούσε να σταματήσει τον πατέρα της από το να αυτοκτονήσει.

Διαβάστε επίσης:

Νέο κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα της Παρασκευής από τα δυτικά: Πού θα βρέξει – Σε μικρή άνοδο η θερμοκρασία

Καρυστιανού: «Το όνομα και η λέξη κόμμα δεν είναι συμβατά» – Τι είπε για τον Καραχάλιο

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Τιμή μου να υπηρετώ σαν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα» – Οι φωτογραφίες που ανέβασε στα social media

