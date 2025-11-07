search
07.11.2025 00:50

Καρυστιανού: «Το όνομα και η λέξη κόμμα δεν είναι συμβατά» – Τι είπε για τον Καραχάλιο

Να κλείσει οριστικά τα σενάρια που τη θέλουν να δημιουργεί κόμμα επιχείρησε η Μαρία Καρυστιανού, Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, τονίζοντας πως «η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά».

Απαντώντας στους ισχυρισμούς του Νίκου Χαράλιου ότι συναντήθηκαν για να συζητήσουν τη δημιουργία κόμματος, είπε, «Ο κ. Καραχάλιος μιλάει για κάτι υποθετικό, για κάτι που δεν υπάρχει»και πρόσθεσε πως πως δεν τον γνώριζε ότι ήταν σύμβουλος των κ. Καραμανλή και Σαμαρά.

Προσπαθούν να αποδομήσουν τον σκοπό μας

«Χρειαζόμαστε αλλαγή, χρειαζόμαστε να πάρουμε οξυγόνο. Συνεχίζω τον αγώνα για τη δικαίωση της κόρης μου. Που είναι το πρωτεύον και η κινητήρια δύναμη. Στο όνομα της μικρής μου, αυτό που έχει δημιουργηθεί να μας οδήγησε σε μια γενικότερη κάθαρση», συνέχισε σημειώνοντας ότι δέχεται καθημερινά μηνύματα υποστήριξης από κόσμο.

«Φοβούνται τη δύναμη της κοινωνίας και προσπαθούν να αποδομήσουν τον σκοπό μας. Δολοφονίες χαρακτήρων, συκοφαντίες, ψεύδη, εδώ και 2,5 χρόνια προσπαθούν να με χτυπήσουν ακόμα και επαγγελματικά. Παρ’ όλα αυτά, η προσπάθειά μου να δικαιώσω το παιδί μου είναι ιερή και τίποτα δεν με σταματάει» κατέληξε.

