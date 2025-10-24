Θεσσαλονίκη: Ποινή 10ετούς κάθειρξης σε 25χρονη που έβαζε την 6χρονη κόρη της να ζητιανεύει έξω από κατάστημα

Σε 10ετή κάθειρξη καταδικάστηκε 25χρονη, που έβαζε την 6χρονη κόρη της να ζητιανεύει ολημερίς έξω από κατάστημα ψιλικών και καφέ, στην περιοχή της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης έκρινε την 25χρονη ένοχη για εμπορία ανθρώπου με σκοπό τον προσπορισμό οφέλους σε βάρος ανηλίκου, κατ΄ εξακολούθηση.

Η κατηγορούμενη γυναίκα (Ελληνίδα) καταδικάστηκε ερήμην, καθώς δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο ανέστειλε την εκτέλεση της ποινής μέχρι το Εφετείο.

Υποχρέωνε το παιδί να ζητιανεύει ολημερίς

Η 25χρονη μητέρα είχε συλληφθεί πέρσι τον Μάιο, όταν μία περαστική εντόπισε το 6 ετών (τότε) κοριτσάκι να κλαίει έξω από το κατάστημα και ειδοποίησε την αστυνομία.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η γυναίκα μετέφερε την κόρη της καθημερινά στο σημείο, υποχρεώνοντάς την να επαιτεί από το πρωί έως το βράδυ.

Μετά την απολογία της στις ανακριτικές αρχές η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Εκτός από την 10ετή κάθειρξη, της επιβλήθηκε και χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.

