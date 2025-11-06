search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 01:58
ΕΛΛΑΔΑ

06.11.2025 23:59

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Τιμή μου να υπηρετώ σαν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα» – Οι φωτογραφίες που ανέβασε στα social media

06.11.2025 23:59
kimberly

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την πρώτη της εβδομάδα ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. επισημαίνει ότι είναι τιμή της να υπηρετεί σαν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και συμπληρώνει ότι «ανυπομονεί να ενισχύσει τη διαρκή φιλία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας».

