Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Τιμή μου να υπηρετώ σαν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα» – Οι φωτογραφίες που ανέβασε στα social media

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την πρώτη της εβδομάδα ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. επισημαίνει ότι είναι τιμή της να υπηρετεί σαν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και συμπληρώνει ότι «ανυπομονεί να ενισχύσει τη διαρκή φιλία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας».

