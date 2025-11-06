Κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ για την ενέργεια

Σε κοινή δήλωση προχώρησαν οι κυβερνήσεις Ελλάδας, ΗΠΑ, Κύπρου και Ισραήλ, μετά τη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας στην Αθήνα.

Με αφορμή τη σύνοδο, οι υπουργοί των τεσσάρων κρατών επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της περιφερειακής σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, οι υπουργοί Ενέργειας συμφώνησαν στον τρόπο που θα αξιοποιήσουν το σχήμα 3+1 για την ενίσχυση της συνεργασίας τους και την απεμπλοκή από την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία ή άλλες δυνάμεις.

Τι αναφέρει η κοινή δήλωση των τεσσάρων χωρών

Μετά το πέρας της συνάντησης, στην επίσημη ιστοσελίδα του State Department αναρτήθηκε κοινή δήλωση από τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ.

«Οι υπουργοί ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας, του Κράτους του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οι συμπρόεδροι του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών, συναντήθηκαν σήμερα για να επιβεβαιώσουν την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων μέσω του Ενεργειακού Κέντρου Ανατολικής Μεσογείου, ως κλειδί για την περιφερειακή στρατηγική σταθερότητα και ανθεκτικότητα.

Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους σε ευρύτερα περιφερειακά έργα διασύνδεσης, που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και μελλοντικά, στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης, στην ενεργειακή ανάπτυξη, και στη συνεργασία για την προστασία των ενεργειακών υποδομών.

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν να χρησιμοποιήσουν τη μορφή 3+1 για να υποστηρίξουν τον στόχο της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού της περιοχής μειώνοντας την εξάρτηση από κακόβουλους παράγοντες και βελτιώνοντας τη συνδεσιμότητα μεταξύ ομοϊδεατών περιφερειακών εταίρων. Καταδίκασαν τις ρωσικές προσπάθειες να παρακάμψουν τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και να χρηματοδοτήσουν τον συνεχιζόμενο πόλεμό της στην Ουκρανία. Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στη συνεργασία για τις ενεργειακές υποδομές Ευρώπης–Ισραήλ.

Οι υπουργοί σκοπεύουν να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον το δεύτερο τρίμηνο του 2026 για να ενισχύσουν περαιτέρω την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών τους στο πλαίσιο του Ενεργειακού Διαλόγου 3+1 της Ανατολικής Μεσογείου», αναφέρεται στην κοινή δήλωση των τεσσάρων χωρών.

