Πίνατ ο διάσημος: Πώς ο σκύλος του Μαξίμου κλέβει την παράσταση – Η ανάρτηση του ΥΠΕΣ των ΗΠΑ

Όπου επίσημοι, νάτος και ο Πίνατ: ο λόγος για τον σκύλο του Μεγάρου Μαξίμου, ο οποίος τραβάει όχι μόνο τα φλας των φωτογράφων, αλλά και την προσοχή των προσκεκλημένων του πρωθυπουργικού γραφείου.

Τελευταίο κρούσμα, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκμαν, ο οποίος κατά την είσοδό του στο Μέγαρο Μαξίμου, είδε τον Πίνατ στο πάτωμα να δαγκώνει ένα παιχνίδι και στη συνέχεια έσκυψε να τον χαϊδέψει.

Μάλιστα, δεν παρέλειψε στις φωτογραφίες που ανάρτησε από τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να περιλάβει και αυτή με τον Πίνατ.

Great meeting with @USAmbassadorGR, @SecretaryWright and @PrimeMinisterGR discussing how we can supply Greece with American LNG, boosting both of our economies and enhancing our national security! 🇺🇸🤝🇬🇷 pic.twitter.com/Z4A71B7VNY — Secretary Doug Burgum (@SecretaryBurgum) November 5, 2025

«Εξαιρετική συνάντηση με τον @USAmbassadorGR, τον @SecretaryWright και τον @PrimeMinisterGR για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να προμηθεύσουμε την Ελλάδα με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, ενισχύοντας τόσο τις οικονομίες μας όσο και την εθνική μας ασφάλεια!», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο «Χ» .

Παρόντες στη συνάντηση και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ και φυσικά ο… Πίνατ.

