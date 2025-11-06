Σε παράκρουση η εγχώρια ακροδεξιά με τον Μαμντάνι

Πηχυαίοι τίτλοι γεμάτοι δηλητήριο, ρατσιστικά στερεότυπα, άλματα λογικής με παρανοϊκές συνδέσεις γεγονότων και βεβαίως χολή, που μόνο ο Τραμπ έχει τολμήσει να διαχύσει στη δημόσια σφαίρα είναι μερικά από τα στοιχεία των πρώτων αντιδράσεων στο χώρο της ελληνικής πούρας δεξιάς, που συγχρωτίζεται με την ακροδεξιά.

Αναμενόμενη η αμηχανία. Και η δυσφορία. Ακόμα και η σύγχυση. Αλλά όχι και να θεωρείται πως η εκλογή Μαμντάνι φθείρει τις «δυτικές αξίες» – και το λένε αυτοί που είναι φουλ του εθνοαπομονωτισμού μάλιστα!

Και εντάξει, το καταλάβαμε ότι ενοχλεί η πολυπολιτισμικότητα, ενοχλεί το «διαφορετικό» που δήθεν νοθεύει το πούρο δυτικό DNA, αλλά πώς γίνεται να μπαίνουν στην ίδια φράση η εκλογή Μαμντάνι με την… 11η Σεπτεμβρίου 2001 και την επίθεση στους δίδυμους πύργους;

Λίγη αυτοσυγκράτηση δεν κάνει κακό παιδιά…

Διαβάστε επίσης:

Αυτοκριτική και… κριτική (στους δικούς του) – Τα δύο κεφάλαια που «καίνε» στο βιβλίο Τσίπρα

Καταγγελία που χρήζει εξηγήσεων

Ο Σκλήκας και τα νεύρα των βουλευτών