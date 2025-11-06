Σε παράκρουση η εγχώρια ακροδεξιά με τον Μαμντάνι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πηχυαίοι τίτλοι γεμάτοι δηλητήριο, ρατσιστικά στερεότυπα, άλματα λογικής με παρανοϊκές συνδέσεις γεγονότων και βεβαίως χολή, που μόνο ο Τραμπ έχει τολμήσει να διαχύσει στη δημόσια σφαίρα είναι μερικά από τα στοιχεία των πρώτων αντιδράσεων στο χώρο της ελληνικής πούρας δεξιάς, που συγχρωτίζεται με την ακροδεξιά.
Αναμενόμενη η αμηχανία. Και η δυσφορία. Ακόμα και η σύγχυση. Αλλά όχι και να θεωρείται πως η εκλογή Μαμντάνι φθείρει τις «δυτικές αξίες» – και το λένε αυτοί που είναι φουλ του εθνοαπομονωτισμού μάλιστα!
Και εντάξει, το καταλάβαμε ότι ενοχλεί η πολυπολιτισμικότητα, ενοχλεί το «διαφορετικό» που δήθεν νοθεύει το πούρο δυτικό DNA, αλλά πώς γίνεται να μπαίνουν στην ίδια φράση η εκλογή Μαμντάνι με την… 11η Σεπτεμβρίου 2001 και την επίθεση στους δίδυμους πύργους;
Λίγη αυτοσυγκράτηση δεν κάνει κακό παιδιά…
