Καταγγελία ΕΙΝΑΠ που χρήζει εξηγήσεων από την ΕΛΑΣ

Η ένωση των νοσοκομειακών γιατρών του Λεκανοπεδίου προχώρησε σε μια καταγγελία η οποία, αν μη τι άλλο, χρήζει διευκρινίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα, η ΕΙΝΑΠ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι την περασμένη Παρασκευή άτομα με πολιτικά που ισχυρίζονταν ότι είναι αστυνομικοί εισέβαλαν στο ΤΕΠ του εφημερεύοντος Ερυθρού Σταυρού και ζητούσαν από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό να τους αναφέρουν αν έχουν προσέλθει για περίθαλψη νεαρά άτομα με χτυπήματα στο κεφάλι.

Η Ένωση, μάλιστα, αναφέρει ότι μόλις ζητήθηκαν ταυτότητες τα άτομα αυτά το… έβαλαν στα πόδια. Υπενθυμίζεται ότι του περιστατικού είχε προηγηθεί διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, η οποία είχε διαλυθεί βιαίως από τα ΜΑΤ. Εν πάση περιπτώσει, καλό θα είναι η ΕΛ.ΑΣ. να δώσει εξηγήσεις για την καταγγελία αυτή η οποία γίνεται με επίσημο τρόπο.

