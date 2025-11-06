search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 12:01
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2025 08:57

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ που χρήζει εξηγήσεων από την ΕΛΑΣ

06.11.2025 08:57
stavros

Η ένωση των νοσοκομειακών γιατρών του Λεκανοπεδίου προχώρησε σε μια καταγγελία η οποία, αν μη τι άλλο, χρήζει διευκρινίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα, η ΕΙΝΑΠ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι την περασμένη Παρασκευή άτομα με πολιτικά που ισχυρίζονταν ότι είναι αστυνομικοί εισέβαλαν στο ΤΕΠ του εφημερεύοντος Ερυθρού Σταυρού και ζητούσαν από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό να τους αναφέρουν αν έχουν προσέλθει για περίθαλψη νεαρά άτομα με χτυπήματα στο κεφάλι.

Η Ένωση, μάλιστα, αναφέρει ότι μόλις ζητήθηκαν ταυτότητες τα άτομα αυτά το… έβαλαν στα πόδια. Υπενθυμίζεται ότι του περιστατικού είχε προηγηθεί διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, η οποία είχε διαλυθεί βιαίως από τα ΜΑΤ. Εν πάση περιπτώσει, καλό θα είναι η ΕΛ.ΑΣ. να δώσει εξηγήσεις για την καταγγελία αυτή η οποία γίνεται με επίσημο τρόπο.

Διαβάστε επίσης

Ο Σκλήκας και τα νεύρα των βουλευτών

Η κραυγή on air που άφησε άναυδη την Λατινοπούλου

Υπουργοί, επιχειρηματίες και … ο Κωνσταντίνος Αργυρός στη δεξίωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
esiea-new
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

1920x1920_A221097_medium_v5
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi επενδύει στην τεχνολογία του ψηφιακού φωτισμού (videos)

trapezokathismata
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: 13 προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων – Δούκας: «Οι κανόνες ισχύουν για όλους»

vorizia-2222
ΕΛΛΑΔΑ

Bορίζια: Νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ – Δύο προσαγωγές, φέρεται να σχετίζονται με την οικογένεια Καργάκη

gavdos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα σε προχωρημένη σήψη στα ανοιχτά της Τρυπητής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 11:57
esiea-new
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

1920x1920_A221097_medium_v5
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi επενδύει στην τεχνολογία του ψηφιακού φωτισμού (videos)

trapezokathismata
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: 13 προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων – Δούκας: «Οι κανόνες ισχύουν για όλους»

1 / 3