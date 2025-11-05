search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 00:55
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 23:11

Η κραυγή on air που άφησε άναυδη την Λατινοπούλου

05.11.2025 23:11
latinopoulou-one

Ένα περίεργο περιστατικό συνέβη στον «αέρα» του ONE κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχωρούσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου στον Σταμάτη Ζαχαρό.

Την ώρα που η πρόεδρος της Φωνής Λογικής μιλούσε για την… Καμπούλ, ακούστηκε μια φωνή από το βάθος.

Το απίστευτο περιστατικό, το οποίο δεν συνηθίζεται σε δημοσιογραφικές εκπομπές, άφησε άναυδη την Αφροδίτη Λατινοπούλου, ενώ κανείς δεν κατάλαβε τι έγινε…

Διαβάστε επίσης:

Φάμελλος: Τι εισηγήθηκε στην Πολιτική Γραμματεία για τα κομματικά μέσα –«Πυρά» σε κυβέρνηση για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και ενεργειακά

Βορίζια: Ανακοινώσεις Μητσοτάκη για την οπλοκατοχή προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης

Κικίλιας στη συνάντηση με τον ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ: Θα συνεργαστούμε με βάση τα κοινά μας συμφέροντα και προς όφελος της μέσης οικογένειας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kargakis
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Βίντεο-ντοκουμέντο με τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί με καλάσνικοφ

trump

Ακρότητες Τραμπ: «Θα αναζητούν καταφύγιο στο Μαϊάμι όσοι δραπετεύουν από τον κομμουνισμό της Νέας Υόρκης»

sxoleio markopoulo sobas
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Μαρκόπουλου χαρακτηρίζει το περιστατικό με την πτώση σοβάδων «μεμονωμένο και μη προβλέψιμο» – Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν δύο μαθητές για διακίνηση κοκαϊνης στην Ναύπακτο

al-masri
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στην Τρίπολη ο στρατηγός Αλμάσρι – Είχε απελαθεί από την Ιταλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Ανατροπή στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών – Πρώτο το Mega τη Δευτέρα (3/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 00:50
kargakis
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Βίντεο-ντοκουμέντο με τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί με καλάσνικοφ

trump

Ακρότητες Τραμπ: «Θα αναζητούν καταφύγιο στο Μαϊάμι όσοι δραπετεύουν από τον κομμουνισμό της Νέας Υόρκης»

sxoleio markopoulo sobas
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Μαρκόπουλου χαρακτηρίζει το περιστατικό με την πτώση σοβάδων «μεμονωμένο και μη προβλέψιμο» – Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό

1 / 3