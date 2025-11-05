Υπουργοί, επιχειρηματίες και … ο Κωνσταντίνος Αργυρός στη δεξίωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Επιχειρηματίες, υπουργοί … τραγουδιστές έδωσαν το παρών στη δεξίωση που παρέθεσε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην πρεσβευτική κατοικία.
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι η πρώτη γυναίκα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον λόγω των στενών σχέσεων της με την οικογένεια Τραμπ.
Μεταξύ των υπουργών που παρευρέθηκαν στη δεξίωση ήταν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργίαδης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δενδιας, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Επίσης ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, Κώστας Σκρέκας και Κατερίνα Μονογυιού, αλλά και ο ευρωβουλευτής Φρέντης Μπελέρης.
Από τον επιχειρηματικό κόσμο έδωσαν το «παρών» ο CEO του ομίλου εταιρειών AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου, o εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης, o πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, οι Δημήτρης και Χρήστος Κοπελούζος, ο πρόεδρος του ANT-1 Θοδωρής Κυριακού, ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος, ο εφοπλιστής Μάριος Ηλιόπουλος και τα αδέλφια Αγγελόπουλοι, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Βασίλης Αποστολόπουλος, η εφοπλιστής Μαρία Αγγελικούση, ο Λέων Πατίτσας.
Επιπλέον, μεταξύ των καλεσμένων ήταν η Σήλια Κριθαριώτη, η Τατιάνα Μπλάτνικ και ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός, με τη σύζυγό του Αλεξάνδρα Νίκα.
Διαβάστε επίσης
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Φανταστική» η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Ο απίστευτος διάλογος Τασούλα – Γκιλφόιλ για… γάμους: «Ο μήνας του μέλιτος πέτυχε, όχι ο γάμος» -«Θα εργαστούμε για νέο σύζυγο»
Οσα έγιναν στο γλέντι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοί έδωσαν το παρών (Photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.