05.11.2025 22:48

Υπουργοί, επιχειρηματίες και … ο Κωνσταντίνος Αργυρός στη δεξίωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

05.11.2025 22:48
kimberly-girfoil

Επιχειρηματίες, υπουργοί … τραγουδιστές έδωσαν το παρών στη δεξίωση που παρέθεσε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην πρεσβευτική κατοικία.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι η πρώτη γυναίκα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον λόγω των στενών σχέσεων της με την οικογένεια Τραμπ.

Μεταξύ των υπουργών που παρευρέθηκαν στη δεξίωση ήταν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργίαδης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δενδιας, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Επίσης ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, Κώστας Σκρέκας και Κατερίνα Μονογυιού, αλλά και ο ευρωβουλευτής Φρέντης Μπελέρης.

Από τον επιχειρηματικό κόσμο έδωσαν το «παρών» ο CEO του ομίλου εταιρειών AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου, o εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης, o πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, οι Δημήτρης και Χρήστος Κοπελούζος, ο πρόεδρος του ANT-1 Θοδωρής Κυριακού, ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος, ο εφοπλιστής Μάριος Ηλιόπουλος και τα αδέλφια Αγγελόπουλοι, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Βασίλης Αποστολόπουλος, η εφοπλιστής Μαρία Αγγελικούση, ο Λέων Πατίτσας.

Επιπλέον, μεταξύ των καλεσμένων ήταν η Σήλια Κριθαριώτη, η Τατιάνα Μπλάτνικ και ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός, με τη σύζυγό του Αλεξάνδρα Νίκα.

