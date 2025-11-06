search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 12:01
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

06.11.2025 10:48

Βρήκε άκρη και με την Γκίλφοϊλ ο Φαραντούρης – Το καλωσόρισμα και η πρώτη συνάντηση

Με την νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τους αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ, συναντήθηκε χθες (5/11) ο Νικόλας Φαραντούρης.

«Επισήμανα ως μέλος της επιτροπής Ασφάλειας & Αμυνας και της Διακοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας ΕΕ-ΗΠΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον ρόλο της Ελλάδος στην ενεργειακή (και όχι μόνο) ασφάλεια της Ευρώπης σε μια περίοδο αστάθειας & γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία, με αμοιβαιότητα και αλληλοσεβασμό, επ’ ωφελεία των λαών και των χωρών μας» ανέφερε ο ευρωβουλευτής.

Εξάλλου, σε τηλεοπτική συνέντευξή του μετά τη συνάντηση, ο Νικόλας Φαραντούρης σημείωσε ότι «είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το γεγονός ότι η νέα πρέσβης έρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα, μεταξύ των οποίων και τα ενεργειακά ζητήματα. Υπάρχει μια παρατεταμένη αμηχανία στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένων Πολιτειών τους τελευταίους μήνες. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η γέφυρα για να σπάσει αυτή η αμηχανία και να διαδραματίσει ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης».

Ωστόσο, το πιο σημαντικό σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή είναι «όλα αυτά τα κυοφορούμενα ενεργειακά πρότζεκτς, τελικά να έχουν και αποτύπωμα στην πραγματική ζωή, δηλαδή στην τσέπη του καταναλωτή. Κι εκεί είναι που κερδίζονται ή χάνονται οι εκλογικές μάχες», κατέληξε.

