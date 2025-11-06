Βρήκε άκρη και με την Γκίλφοϊλ ο Φαραντούρης – Το καλωσόρισμα και η πρώτη συνάντηση

Με την νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τους αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και Ενέργειας Κρις Ράιτ, συναντήθηκε χθες (5/11) ο Νικόλας Φαραντούρης.

«Επισήμανα ως μέλος της επιτροπής Ασφάλειας & Αμυνας και της Διακοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας ΕΕ-ΗΠΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον ρόλο της Ελλάδος στην ενεργειακή (και όχι μόνο) ασφάλεια της Ευρώπης σε μια περίοδο αστάθειας & γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία, με αμοιβαιότητα και αλληλοσεβασμό, επ’ ωφελεία των λαών και των χωρών μας» ανέφερε ο ευρωβουλευτής.

Kαλωσόρισα χθες το βράδυ στην Ελλάδα και την Ευρώπη τη νέα πρέσβυ των ΗΠΑ Kimberly Guilfoyle @USAmbassadorGR και τους αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών Doug Burgun @SecretaryBurgum και Ενέργειας Chris Wright @SecretaryWright. Στη συνάντησή μας στην πρεσβευτική κατοικία επισήμανα -… pic.twitter.com/ISuiDvBUCo — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) November 6, 2025

Εξάλλου, σε τηλεοπτική συνέντευξή του μετά τη συνάντηση, ο Νικόλας Φαραντούρης σημείωσε ότι «είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το γεγονός ότι η νέα πρέσβης έρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα, μεταξύ των οποίων και τα ενεργειακά ζητήματα. Υπάρχει μια παρατεταμένη αμηχανία στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένων Πολιτειών τους τελευταίους μήνες. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η γέφυρα για να σπάσει αυτή η αμηχανία και να διαδραματίσει ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης».

Ωστόσο, το πιο σημαντικό σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή είναι «όλα αυτά τα κυοφορούμενα ενεργειακά πρότζεκτς, τελικά να έχουν και αποτύπωμα στην πραγματική ζωή, δηλαδή στην τσέπη του καταναλωτή. Κι εκεί είναι που κερδίζονται ή χάνονται οι εκλογικές μάχες», κατέληξε.

Υπάρχει μια παρατεταμένη αμηχανία στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η γέφυρα να σπάσει αυτή η αμηχανία, με ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια. Ωστόσο, είναι σημαντικό αυτά τα πρότζεκτς να έχουν αποτύπωμα στην καθημερινότητα, δηλαδή στις τιμές και την τσέπη του καταναλωτή. pic.twitter.com/DJOeNS1P7T November 6, 2025

Διαβάστε επίσης:

Σε παράκρουση η εγχώρια ακροδεξιά με τον Μαμντάνι

Αυτοκριτική και… κριτική (στους δικούς του) – Τα δύο κεφάλαια που «καίνε» στο βιβλίο Τσίπρα

Καταγγελία που χρήζει εξηγήσεων