Πλακώθηκαν on air Γιαννούλης και Παππάς: «Σαλτιμπάγκος, πας από το ένα κόμμα στο άλλο»- «Παρακαλούσατε στα τέσσερα να σας πάρει ο Τσίπρας»

Άγρια κόντρα είχαν στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς.

Ευρισκόμενοι και οι δύο σε πάνελ εκπομπής του Mega News, καβγάδισαν όταν ο Πέτρος Παππάς άσκησε κριτική στο Ινστιτούτο Τσίπρα, αλλά και για όσα είπε ο Χρήστος Γιαννούλης για το ΠΑΣΟΚ και τα χρέη του κόμματος.

Ο καβγάς συνεχίστηκε όταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μίλησε για αήθειες.

Αναλυτικά ο διάλογος

Πέτρος Παππάς: «Εγώ απαντώ στις αήθειες και τις κακοήθειες».

Χρήστος Γιαννούλης: «Δεν λέγονται αήθειες, μάθετε ελληνικά».

Πέτρος Παππάς: «Αήθειες λέγονται. Θα μου μάθετε εσείς ελληνικά κύριε Γιαννούλη;»

Χρήστος Γιαννούλης: «Είστε και αγράμματος και ανόητος»

Πέτρος Παππάς: «Εγώ είμαι διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής κύριε Γιαννούλη. Τι έχετε σπουδάσει;»

Χρήστος Γιαννούλης: «Καλά, καλά».

Πέτρος Παππάς: «Καλάθια κύριε Γιαννούλη. Τι έχετε σπουδάσει κύριε Γιαννούλη; Εγώ έχω δύο μεταπτυχιακά και ένα διδακτορικό. Τι έχετε εσείς κύριε Γιαννούλη».

Στη συνέχεια ο καβγάς είχε ως αντικείμενο τον Αλέξη Τσίπρα.

«Είναι κακό να γλύφεις εκεί που έφτυνες. Αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας πολλούς από εδώ μέσα δεν θα τους ήξερε ούτε η μάνα τους. Και ήταν αυτοί που γονυπετείς, έτρεχαν πίσω από τον Τσίπρα για μια έδρα ή στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλη περιφέρεια» συνέχισε σε υψηλούς τόνους ο Χρήστος Γιαννούλης λέγοντας για τον συνομιλητή του ότι «πρώτα έγινε ορτινάντσα του Κασσελάκη, μετά ΣΥΡΙΖΑ και μετά ΠΑΣΟΚ».

«Εσείς είστε γονυπετείς για να σας πάρει ο Τσίπρας αλλά μάλλον δεν θα σας πάρει. Τον παρακαλάτε στα 4 να σας πάρει, αλλά δυστυχώς δεν θα σας πάρει τους περισσότερους» αντεπιτέθηκε ο Πέτρος Παππάς με τον Χρήστο Γιαννούλη να κλείνει τη διαμάχη λέγοντας «αν ήξερα ότι θα ήταν εδώ αυτό το αντυπόδειγμα πολιτικής, δεν θα ερχόμουν».

Διαβάστε επίσης:

Βρήκε άκρη και με την Γκίλφοϊλ ο Φαραντούρης – Το καλωσόρισμα και η πρώτη συνάντηση

Σε παράκρουση η εγχώρια ακροδεξιά με τον Μαμντάνι

Αυτοκριτική και… κριτική (στους δικούς του) – Τα δύο κεφάλαια που «καίνε» στο βιβλίο Τσίπρα