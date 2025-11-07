search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 09:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2025 08:10

Χολαργός: Άνδρας προσπάθησε να αποπλανήσει μαθητή δημοτικού και να τον οδηγήσει στο σπίτι του

07.11.2025 08:10
PERIPOLIKO109_SEP

Ένα σοκαριστικό περιστατικό κατήγγειλαν γονείς μαθητών, καθώς ένα παιδί δημοτικού σχολείου στον Χολαργό κινδύνευσε να πέσει θύμα ενός παιδόφιλου.

Σύμφωνα με την καταγγελία συλλόγου γονέων και κηδεμόνων δημοτικού σχολείου του Χολαργού, το συμβάν έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο.

Ένας μυστηριώδης άνδρας, αποπειράθηκε να παρασύρει έναν μαθητή με το αυτοκίνητό του και να τον οδηγήσει στο σπίτι του.

Η μητέρα του μαθητή προέβη σε καταγγελία του περιστατικού στην Αστυνομία, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη.

Ο άνδρας, που σύμφωνα με τις καταγγελίες συχνάζει στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, φέρεται να είναι γνωστός παιδόφιλος, καθώς έχει βεβαρημένο παρελθόν. Ο συγκεκριμένος, το 2019 είχε συλληφθεί στην Κέρκυρα για ασέλγεια ανηλίκων.

Διαβάστε επίσης

Νέο κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα της Παρασκευής από τα δυτικά: Πού θα βρέξει – Σε μικρή άνοδο η θερμοκρασία

Καρυστιανού: «Το όνομα και η λέξη κόμμα δεν είναι συμβατά» – Τι είπε για τον Καραχάλιο

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Τιμή μου να υπηρετώ σαν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα» – Οι φωτογραφίες που ανέβασε στα social media


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
reuma-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Τσουνάμι» αυξήσεων σε ρεύμα, ζωοτροφές και κτηνιατρικά έξοδα – Το επόμενο “μέτωπο” στο εσωτερικό της ΝΔ

elena-christopoulou-new
LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Έλενα Χριστοπούλου: «Με σημάδεψε και με πυροβόλησε – Ακόμα και σήμερα φοβάμαι» (Video)

diaskepsi-energeia-athina-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιστορική η συμφωνία για εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο – Πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια – Δείτε live την ομιλία Μητσοτάκη στο Ζάππειο

papastavrou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για συμφωνία με ExxonMobil: Αν όλα πάνε καλά με τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο, θα έχουμε παραγωγή αερίου από το 2030

κkranos_ergati
ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σε κρίσιμη κατάσταση εργάτης μετά από ηλεκτροπληξία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

CEO farmaka
ΚΟΣΜΟΣ

Στέλεχος φαρμακευτικής κατέρρευσε στο Οβάλ Γραφείο με την ανακοίνωση μείωσης της τιμής των φαρμάκων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 09:20
reuma-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Τσουνάμι» αυξήσεων σε ρεύμα, ζωοτροφές και κτηνιατρικά έξοδα – Το επόμενο “μέτωπο” στο εσωτερικό της ΝΔ

elena-christopoulou-new
LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Έλενα Χριστοπούλου: «Με σημάδεψε και με πυροβόλησε – Ακόμα και σήμερα φοβάμαι» (Video)

diaskepsi-energeia-athina-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιστορική η συμφωνία για εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο – Πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια – Δείτε live την ομιλία Μητσοτάκη στο Ζάππειο

1 / 3