Χολαργός: Άνδρας προσπάθησε να αποπλανήσει μαθητή δημοτικού και να τον οδηγήσει στο σπίτι του

Ένα σοκαριστικό περιστατικό κατήγγειλαν γονείς μαθητών, καθώς ένα παιδί δημοτικού σχολείου στον Χολαργό κινδύνευσε να πέσει θύμα ενός παιδόφιλου.

Σύμφωνα με την καταγγελία συλλόγου γονέων και κηδεμόνων δημοτικού σχολείου του Χολαργού, το συμβάν έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο.

Ένας μυστηριώδης άνδρας, αποπειράθηκε να παρασύρει έναν μαθητή με το αυτοκίνητό του και να τον οδηγήσει στο σπίτι του.

Η μητέρα του μαθητή προέβη σε καταγγελία του περιστατικού στην Αστυνομία, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη.

Ο άνδρας, που σύμφωνα με τις καταγγελίες συχνάζει στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, φέρεται να είναι γνωστός παιδόφιλος, καθώς έχει βεβαρημένο παρελθόν. Ο συγκεκριμένος, το 2019 είχε συλληφθεί στην Κέρκυρα για ασέλγεια ανηλίκων.

