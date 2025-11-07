Αγρίνιο: Ηλικιωμένος βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του, προσήχθη η κόρη του

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ένας άνδρας 79 χρόνων στο Αγρίνιο. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ για το αιματηρό επεισόδιο κλήθηκε και η αστυνομία.

Η επίθεση έγινε το πρωί της Παρασκευής (07.11.2025) μέσα στο σπίτι του θύματος.

Σύμφωνα με το agrinionews, ο ηλικιωμένος μαχαιρώθηκε στον θώρακα. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ έσπευσε στο σπίτι και αστυνομικοί προσήγαγαν την 49χρονη κόρη του ενώ στο σημείο βρέθηκε και το αιματοβαμμένο μαχαίρι.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ η γυναίκα αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

