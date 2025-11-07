search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 11:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2025 09:49

Μία νεκρή και δύο τραυματίες σε τροχαίο στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Βέροιας

07.11.2025 09:49
ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new

Μια νεκρή και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στο 52ο χλμ. της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 29χρονος προσέκρουσε πάνω σε βανάκι που οδηγούσε 39χρονος, με αποτέλεσμα το δεύτερο όχημα να προσκρούσει σε Ι.Χ. αυτοκίνητο το οποίο κινούταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με οδηγό έναν 74χρονο και συνοδηγό την 71 ετών σύζυγό του.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα η γυναίκα και να τραυματιστούν ο 74χρονος και ο 39χρονος. Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Βέροιας.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Πολίτης εντόπισε βλήμα στο Σέιχ Σου

«Τσουνάμι» αυξήσεων σε ρεύμα, ζωοτροφές και κτηνιατρικά έξοδα – Το επόμενο “μέτωπο” στο εσωτερικό της ΝΔ

Αχαΐα: Σε κρίσιμη κατάσταση εργάτης μετά από ηλεκτροπληξία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
jacarta_ambulance
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Έκρηξη σε τζαμί μέσα σε σχολείο, δεκάδες τραυματίες (video)

xysoxoidis 543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Live τα μέτρα για την οπλοκατοχή στην Κρήτη

voridis_0711_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επίθεση Βορίδη σε Βάρρα – «Του ζήτησα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και μου απάντησε “δεν έχω στοιχεία”»

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει ο Κυρανάκης για την αμαξοστοιχία στη Σίνδο: «Το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή»

mitsotakis_guilfoyle_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζάππειο: Το τετ-α-τετ Μητσοτάκη με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

CEO farmaka
ΚΟΣΜΟΣ

Στέλεχος φαρμακευτικής κατέρρευσε στο Οβάλ Γραφείο με την ανακοίνωση μείωσης της τιμής των φαρμάκων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 11:09
jacarta_ambulance
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Έκρηξη σε τζαμί μέσα σε σχολείο, δεκάδες τραυματίες (video)

xysoxoidis 543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Live τα μέτρα για την οπλοκατοχή στην Κρήτη

voridis_0711_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επίθεση Βορίδη σε Βάρρα – «Του ζήτησα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και μου απάντησε “δεν έχω στοιχεία”»

1 / 3