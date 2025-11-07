search
Χαλκίδα: Με 7 μαχαιριές σε πρόσωπο και καρδιά χτύπησαν τον 20χρονο – Το Σάββατο η κηδεία του

07.11.2025 12:57
Οι τρεις από τους 7 που συνελήφθησαν για την δολοφονική επίθεση σε 20χρονο στη Χαλκίδα, απολογήθηκαν σήμερα στον ανακριτή.

Οι υπόλοιποι 4 συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν το Σάββατο, την ημέρα που θα γίνει και η κηδεία του θύματος, στις 2 το μεσημέρι.

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 20χρονου θύματος έδειξε πως δέχτηκε τουλάχιστον 7 μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο οι οποίες αποδείχθηκαν μοιραίες. Φτάνοντας στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, το θύμα είχε ήδη ξεψυχήσει. 

Κατά την άφιξη των 3 κατηγορούμενων στα δικαστήρια, φίλοι του θύματος φώναζαν «δολοφόνοι», ενώ ζητούσαν να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη στυγερή δολοφονία.

