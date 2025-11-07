Χαλκίδα: Με 7 μαχαιριές σε πρόσωπο και καρδιά χτύπησαν τον 20χρονο – Το Σάββατο η κηδεία του

Οι τρεις από τους 7 που συνελήφθησαν για την δολοφονική επίθεση σε 20χρονο στη Χαλκίδα, απολογήθηκαν σήμερα στον ανακριτή.

Οι υπόλοιποι 4 συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν το Σάββατο, την ημέρα που θα γίνει και η κηδεία του θύματος, στις 2 το μεσημέρι.

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 20χρονου θύματος έδειξε πως δέχτηκε τουλάχιστον 7 μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο οι οποίες αποδείχθηκαν μοιραίες. Φτάνοντας στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, το θύμα είχε ήδη ξεψυχήσει.

Κατά την άφιξη των 3 κατηγορούμενων στα δικαστήρια, φίλοι του θύματος φώναζαν «δολοφόνοι», ενώ ζητούσαν να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη στυγερή δολοφονία.

Διαβάστε επίσης:

Άνω Λιόσια: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σπίτια που λειτουργούσαν ως κέντρα διακίνησης ναρκωτικών (Video από drone)

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Αυτά είναι τα μέτρα για την οπλοκατοχή στην Κρήτη – «Τέρμα πια οι νταήδες και οι μπαλωθιές, μόνιμα στο νησί το “ελληνικό FBI”»

Ψάχνοντας ραντεβού για νέα ταυτότητα: Με αργούς ρυθμούς η διαδικασία, δύσκολο να αντικατασταθούν όλα τα παλιά δελτία εντός προθεσμίας