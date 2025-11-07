Χαλκίδα: Με 7 μαχαιριές σε πρόσωπο και καρδιά χτύπησαν τον 20χρονο – Το Σάββατο η κηδεία του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οι τρεις από τους 7 που συνελήφθησαν για την δολοφονική επίθεση σε 20χρονο στη Χαλκίδα, απολογήθηκαν σήμερα στον ανακριτή.
Οι υπόλοιποι 4 συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν το Σάββατο, την ημέρα που θα γίνει και η κηδεία του θύματος, στις 2 το μεσημέρι.
Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 20χρονου θύματος έδειξε πως δέχτηκε τουλάχιστον 7 μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο οι οποίες αποδείχθηκαν μοιραίες. Φτάνοντας στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, το θύμα είχε ήδη ξεψυχήσει.
Κατά την άφιξη των 3 κατηγορούμενων στα δικαστήρια, φίλοι του θύματος φώναζαν «δολοφόνοι», ενώ ζητούσαν να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη στυγερή δολοφονία.
Διαβάστε επίσης:
Άνω Λιόσια: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σπίτια που λειτουργούσαν ως κέντρα διακίνησης ναρκωτικών (Video από drone)
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Αυτά είναι τα μέτρα για την οπλοκατοχή στην Κρήτη – «Τέρμα πια οι νταήδες και οι μπαλωθιές, μόνιμα στο νησί το “ελληνικό FBI”»
Ψάχνοντας ραντεβού για νέα ταυτότητα: Με αργούς ρυθμούς η διαδικασία, δύσκολο να αντικατασταθούν όλα τα παλιά δελτία εντός προθεσμίας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.