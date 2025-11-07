search
ΕΛΛΑΔΑ

07.11.2025 12:39

Άνω Λιόσια: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σπίτια που λειτουργούσαν ως κέντρα διακίνησης ναρκωτικών (Video από drone)

peropoliko new

Έφοδος σε σπίτια-«καταστήματα» ναρκωτικών στα Άνω Λιόσια πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ., προχωρώντας σε έξι συλλήψεις.

Η επιχείρηση έγινε τη Δευτέρα και οδήγησε στη σύλληψη 6 ατόμων, ηλικίας από 20 έως 64 ετών, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στη λειτουργία των παράνομων αυτών «καταστημάτων». Παράλληλα, συνελήφθη και ένα ακόμη άτομο τη στιγμή που προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι είχαν θωρακίσει τα σπίτια τους με μεταλλικές πόρτες που άνοιγαν προς τα έξω, σύρτες, ρολά ασφαλείας και κάμερες παρακολούθησης, προκειμένου να διευκολύνουν τη διακίνηση των ναρκωτικών και να αποτρέπουν ενδεχόμενες αιφνιδιαστικές επιχειρήσεις της αστυνομίας.

