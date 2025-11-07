Τέμπη: Στο εδώλιο για παράβαση καθήκοντος για την 717 δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Για πλημμελή έλεγχο κατηγορούνται δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σχετικά με την καθυστέρηση στην υλοποίηση της σύμβασης 717.

Η δίκη ξεκίνησε με τους δύο να κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος και τους συνηγόρους τους να υποβάλουν ενστάσεις κατά του παραδεκτού της παράστασης προς υποστήριξης της κατηγορίας των συγγενών θυμάτων στα Τέμπη.

«Ως πληττόμενο αγαθό είναι η υπηρεσία δεν δικάζονται άλλες πράξεις. Απαραδέκτως δηλώνουν παράσταση και πρέπει να αποβληθούν, άλλως θα προκύψει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας», τόνισε.

Οι δικηγόροι των 31 συγγενών θυμάτων που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ανέφεραν:

«Αν οι κατηγορούμενοι είχαν διεξάγει το υπηρεσιακό καθήκον τους κι εφόσον το συμπέρασμά τους κατέληγε στην απόδοση ποινικών ευθυνών, θα είχαν ληφθεί μέτρα διορθωτικά, που θα καθιστούσαν απίθανο το δυστύχημα και την απώλεια ζωών. Ο πλημμελής και παράνομος έλεγχος συνδέεται αιτιωδώς με τη σύγκρουση, αν είχαν ενεργήσει στο πλαίσιο των καθηκόντων τους θα είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα απέτρεπαν το δυστύχημα», είπαν.

Διαβάστε επίσης:

Χαλκίδα: Με 7 μαχαιριές σε πρόσωπο και καρδιά χτύπησαν τον 20χρονο – Το Σάββατο η κηδεία του

Άνω Λιόσια: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σπίτια που λειτουργούσαν ως κέντρα διακίνησης ναρκωτικών (Video από drone)

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Αυτά είναι τα μέτρα για την οπλοκατοχή στην Κρήτη – «Τέρμα πια οι νταήδες και οι μπαλωθιές, μόνιμα στο νησί το “ελληνικό FBI”»