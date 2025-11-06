Βορίζια: Πώς «έδεσαν» τους δύο εμπλεκόμενους στο βίντεο με το καλάσνικοφ – Στη φυλακή οι τραυματίες του ΠΑΓΝΗ, ενδείξεις και για άλλο άτομο

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκεται ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού Φανούρη Καργάκη, που πήρε μέρος στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια και φέρεται να είναι αυτός που τραυμάτισε θανάσιμα την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Νωρίτερα, οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη ενός ακόμη ατόμου, ο οποίος εμφανίζεται στο βίντεο που ήρθε χθες στη δημοσιότητα. Πρόκειται για έναν εξάδελφο του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, ενώ οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου, προσωρινά κρατούμενοι για το αιματοκύλισμα.

Τα Βορίζια είναι ένα χωριό είναι «έρημο», με την αστυνομία έξω από αυτό, να συνεχίζει τους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή. Ελέχγει πλέον όποιον επιχειρεί να εισέλθει από οποιαδήποτε είσοδο. Παράλληλα, ερευνητικές επιχειρήσεις διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό όπλων και άλλων στοιχείων που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση του μακελειού.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αρχές αναζητούν στοιχεία για την εμπλοκή τουλάχιστον ενός ακόμη ατόμου στο μακελειό ενώ οι έρευνες εντοπισμού των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν (δύο ή τρία καλάσνικοφ και πιστόλια), προκειμένου να γίνουν βαλλιστικές εξετάσεις.

Ο θάνατος της 56χρονης οφειλόταν σε διαμπερές τραύμα από ψηλά με Καλάσνικοφ, το οποίο πάντως δεν έχει εντοπιστεί μέχρι τώρα.

«Δεχθήκαμε επίθεση και από τον Φανούρη Καργάκη και από πάνω»

Και οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ανήκουν στην οικογένεια Φραγκιαδάκη και φέρονται να είχαν ενεργό συμμετοχή στο μακελειό.

Πρόκειται για μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και πιο συγκεκριμένα για τον 25χρονο αδερφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα και έναν ξάδελφό τους, 30 ετών. Οι δύο άνδρες είναι στενοί συγγενείς των τριών αδελφών που παραδόθηκαν στις αρχές νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Και οι δύο τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της αιματηρής ανταλλαγής πυρών και σύμφωνα με τις πληροφορίες αρνούνται τις κατηγορίες για όσα τους αποδίδονται.

Εστιάζουν περισσότερο στο κομμάτι της ένοπλης επίθεσης που δέχθηκαν, όπως ισχυρίστηκαν, ωστόσο επί της ουσίας δεν θέλησαν να μπουν σε λεπτομέρειες καθώς θεωρούν ότι η δικογραφία είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Για τον 39χρονο νεκρό, ισχυρίστηκαν ότι είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα με το 4×4 και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, βγάζοντας το χέρι από το παράθυρο. Φαίνεται να κρατούσε κάτι σαν πιστόλι, υποστηρίζουν. Ακόμα ισχυρίζονται ότι δέχθηκαν επίθεση με καλάσνικοφ από τουλάχιστον δύο άτομα, τα οποία βρίσκονταν στην πάνω πλευρά.

Σε βάρος των δύο τραυματιών έχει ήδη ασκηθεί βαρύτατη ποινική δίωξη από τις εισαγγελικές αρχές, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία των Βοριζίων.

Η νοσηλεία τους θα συνεχιστεί οπωσδήποτε μέχρι αύριο και θα λάβουν εξιτήριο πιθανότατα το Σάββατο οπότε και θα αποφασιστεί το σε ποιες φυλακές θα μεταβούν.

Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν πρόκειται να εκτίσουν ποινή στις φυλακές Αλικαρνασσού καθώς εκεί βρίσκονται μέλη της οικογένειας Καργάκη.

«Θολά σημεία» και έλλειψη πλήρους δικογραφίας, λένε οι συνήγοροι

Οι δικηγόροι τους άφησαν αιχμές για το αποδεικτικό υλικό, υποστηρίζοντας πως δεν είναι επαρκές ενώ έκαναν λόγο και για ελλιπέστατη δικογραφία.

Σε δηλώσεις τους, ανέφεραν ότι πρόκειται για μια δύσκολη υπόθεση, για την οποία προς ώρας “δεν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η εμπλοκή κανενός από τους κατηγορουμένους” και πώς υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία “πρέπει να φωτιστούν”. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά , “υπάρχει ένα θολό τοπίο” σχολιάζοντας πως, ενώ πρόκειται για τόσο σοβαρές κατηγορίες που επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, εντούτοις “το αποδεικτικό υλικό δυστυχώς το πληροφορούμαστε από τις διαρροές που υπάρχουν από την Αθήνα “ και πώς πρέπει να προχωρήσουν στην διαμόρφωση υπερασπιστικής γραμμής, χωρίς να έχουν στοιχεία της δικογραφίας.

“Στην πορεία θα αναδειχθεί ποιος έπραξε και το έπραξε. Αναμένουμε τις βαλλιστικές εξετάσεις και τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που ουσιαστικά θα φωτίσουν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης” σχολίασαν από την πλευρά τους οι συνήγοροι Λευτέρης Καρτσωνας και Μαρία Παπαδάκη.

Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε με καθυστέρηση, νωρίς το απόγευμα, καθώς η ανακρίτρια είχε ήδη εξετάσει καταθέσεις από γυναίκες της οικογένειας Φραγκιαδάκη, μεταξύ των οποίων τη μητέρα των τεσσάρων αδελφών και τη σύζυγο ενός εκ των κατηγορουμένων. Παράλληλα, την ίδια ημέρα κλήθηκε και ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος επίσης εμπλέκεται στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Συνελήφθη και ο δεύτερος άντρας που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη στο βίντεο με το καλάσνικοφ

Νωρίτερα, οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη ενός ακόμη ατόμου, ο οποίος εμφανίζεται στο βίντεο που ήρθε χθες στη δημοσιότητα και δείχνει τον γαμπρό του Καργάκη να πυροβολεί με το καλάσνικοφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 48χρονο εξάδελφο του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη και η αστυνομία τον αναζητούσε, καθώς διακρίνεται στο βίντεο που έφτασε στα χέρια των Αρχών. Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία της συνέργειας, μετά τις εκτενείς καταθέσεις που έδωσαν την Πέμπτη στην ανακρίτρια η μητέρα των τεσσάρων αδερφών Φραγκιαδάκη και η σύζυγος του ενός εξ αυτών, του 29χρονου. Το πρόσωπο αυτό, πάντως, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές εμφανίζεται από τους πιο μετριοπαθείς της οικογένειας, ενώ είναι γνωστό στην περιοχή από την ενασχόλησή του με τα κοινά.

Ήδη από την Κυριακή το βράδυ οι Αρχές αναζητούσαν σίγουρα ένα άτομο που πυροβολούσε από ψηλά ενώ υπήρχαν στοιχεία και για δεύτερο άτομο στο σημείο το οποίο όμως δεν είχε ταυτοποιηθεί.

Στο βίντεο απεικονίζεται, σύμφωνα με τις Αρχές, ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί επανειλημμένα με καλάσνικοφ και δίπλα του ένας δεύτερος άνδρας να κατοπτεύει τον χώρο.

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος γαμπρός του Καργάκη που συνελήφθη χθες, βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή κι από κοινού, ενώ επιμένει να αρνείται τα πάντα.

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με αστραπιαίες κινήσεις οδηγήθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας. Ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που συνελήφθη κατά την διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε κτηνοτροφική μάντρα ιδιοκτησίας του, πήρε προθεσμία να απολογηθεί, τη Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι ο 43χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα στα δικαστήρια Ηρακλείου, με αλεξίσφαιρο γιλέκο και παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στους δημοσιογράφους η δικηγόρος του, ο 43χρονος ισχυρίζεται πως δεν αναγνωρίζει το πρόσωπό του στο βίντεο που έχει δει το «φως» της δημοσιότητας και σύμφωνα με την αστυνομία τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα κοντά στο σπίτι που μπήκε ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Υπενθυμίζεται ότι ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για κατοχή όπλων, εντούτοις προέκυψαν σοβαρά στοιχεία, μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο καταγράφεται να πυροβολεί με καλάσνικοφ, σκαρφαλωμένος στο τοιχίο της αυλής της κατοικίας στην οποία τοποθετήθηκε η βόμβα.

Ήδη από χθες αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως οι αστυνομικοί που εξετάζουν την υπόθεση εκτιμούν πως η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη έχει σκοτωθεί από τα πυρά του.

Πώς οι Αρχές ταυτοποίησαν τους δύο εμπλεκόμενους στο βίντεο

Σε βίντεο φαίνεται η στιγμή που ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ από ταράτσα, την ημέρα του μακελειού στα Βορίζια. Καθώς μάλιστα, φέρεται να ήταν ο μόνος που πυροβολούσε από ταράτσα και η σφαίρα που στέρησε την ζωή στην 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη προερχόταν από ψηλά, θεωρείται από τις Αρχές πως εκείνος ευθύνεται για τον θάνατό της, γι’ αυτό και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ανθρωποκτονία και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

«Το βίντεο δεν εξατομικεύει και δεν μπορεί να κατηγορήσει ένας άνθρωπο, ειδικά με τέτοιας βαρύτητας άσκηση ποινικής δίωξης. Φαίνονται δύο φιγούρες», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μπέρκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ένα μέρος του βίντεο που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, ο ένοπλος στρίβει το κεφάλι και η κάμερα του ατόμου που τον τράβαγε χωρίς να το καταλάβει εκείνος και ο συνεργός του, κατέγραψε το πρόσωπό του. Έτσι ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη. Μετά από έκδοση εντάλματος συνελήφθη και ένας ξάδελφος του Φανούρη Καργάκου που στεκόταν δίπλα στον ένοπλο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από δύο μαρτυρικές καταθέσεις.

Είχε προηγηθεί η σύλληψή του γαμπρού χθες στο πλαίσιο του αυτοφώρου για παράνομη οπλοκατοχή εξαιτίας μίας καραμπίνας που βρέθηκε σε σπηλιά στο κτήμα του.

Όπως τόνισε αδελφή της 56χρονης νεκρής: «αυτός ήταν από ψηλά που έφαγε την σφαίρα. Εγώ την έφαγα 100% από τον Φανούρη».

Για τις Αρχές θεωρείται βέβαιο πως και ο 39χρονος νεκρός πυροβολούσε, καθώς βρέθηκαν έντονα υπολείμματα πυρίτιδας στα χέρια του, κάτι που αρνείται η δική του οικογένεια, αφού ο δικηγόρος τους κάνει λόγο για ενέδρα.

Ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος οικογένειας ανέφερε πως, «ήταν μια ενέδρα σύμφωνα με αυτά τουλάχιστον που εγώ μπορώ να γνωρίζω μέχρι στιγμής».

Η έρευνα για την ταυτοποίηση και του βομβιστή, σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε καλό δρόμο και θεωρείται θέμα χρόνου. «Αυτή είναι μια ξεχωριστή έρευνα και αναγνωρίζετε το επόμενο χρονικό διάστημα οι αστυνομικοί θα έχουν στοιχεία και για αυτό. Αναμένουμε κάποιες αναλύσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια όμως προχωράμε πολύ καλά και με πολύ γοργά βήματα θα έλεγα», τόνισε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι έρευνες της Αστυνομίας παραμένουν αδιάκοπες. Χθες το βράδυ προσήχθησαν τρία άτομα που αποπειράθηκαν να εισέλθουν στο χωριό χωρίς να μένουν εκεί ενώ σήμερα έγιναν 5 κατ’ οίκον έρευνες και προσαγωγές για άλλη υπόθεση που αφορά σε ζωοκλοπές. Η έρευνα για τον εντοπισμό των όπλων συνεχίζεται.

Οι έρευνες στην περιοχή με έντονη παρουσία της Αστυνομίας θα συνεχιστεί μέχρι να αποκατασταθεί η ηρεμία.

Τη Δευτέρα απολογούνται τα τρία αδέρφια

Προθεσμία να απολογηθούν στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες αδερφοί που φέρονται να εμπλέκονται (μαζί με δύο ακόμη συγγενείς τους) στη δολοφονία του 39χρονου το περασμένο Σάββατο.

Σε βάρος των τριών αδερφών 19, 27 και 29 ετών, οι οποίοι παραδόθηκαν την Τρίτη, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή από κοινού.

Και οι τρεις ζήτησαν κι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11.

Υπενθυμίζεται, ότι ο ένας εκ των τριών είναι και ο ιδιοκτήτης της οικίας, όπου τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός μερικές ώρες πριν το μακελειό που στοίχισε τη ζωή σε δύο συνανθρώπους μας.

Κατέθεσαν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες, από την οικογένεια Φραγκιαδάκη κατέθεσαν η μητέρα των τριών αδελφών που παραδόθηκαν και συνελήφθησαν μετά την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας καθώς και η γυναίκα του ενός εξ αυτών (σ.σ. του 29χρονου).

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες κατέθεσαν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου και κατονόμασαν δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη ως δύο εκ των τεσσάρων που κατά τις ίδιες πυροβολούσαν στο σημείο της αιματοχυσίας.

