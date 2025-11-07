Βορίζια: Εξετάζεται εμπλοκή τρίτης οικογένειας στην κατασκευή της βόμβας – Κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε στο μακελειό

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια, με τις έρευνες των αρχών να εξετάζουν εμπλοκή τρίτης οικογένειας στην κατασκευή της βόμβας που πυροδότησε τη βεντέτα μεταξύ των δυο οικογενειών και μάλιστα με εντολή που δόθηκε μέσα από τη φυλακή. Την ίδια ώρα ένας εκ των κατηγορουμένων ομολόγησε ότι πυροβόλησε στο μακελειό, ενώ αυξάνονται οι μαρτυρίες που ρίχνουν φως στο τι ακριβώς συνέβη στο χωριό της Κρήτης που οδήγησε στον θάνατο δύο ανθρώπων εν μέσω χιλιάδων σφαιρών που έπεσαν.

Συγκεκριμένα, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και η βόμβα που εξερράγη σε υπό κατασκευή σπίτι και φαίνεται να πυροδότησε όλη την ένταση, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι υπάρχει εμπλοκή τρίτης οικογένειας, μέλη της οποίας βρίσκονται στη φυλακή.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» του Mega, η αστυνομία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο κατασκευαστής της βόμβας ή και συμμετέχοντες στη διαδικασία της κατασκευής και της διαμεσολάβησης να είναι μέλη μίας άλλης οικογένειας από γειτονικό χωριό.

Μάλιστα ερευνάται η πιθανότητα να υπήρξε μία σχετική συνεννόηση μέσα σε φυλακές και ίσως αυτό σχετίζεται με ελέγχους που έχει κάνει εκεί η ΕΛΑΣ προ μερικών ημερών. Εκεί φαίνεται να είναι και μέλη της τρίτης οικογένειας.

Ποιος παραδέχτηκε ότι πυροβόλησε την ώρα του μακελειού

Σύμφωνα με νομικές πηγές που επικαλείται το ρεπορτάζ του Mega, ο τέταρτος αδερφός της οικογένειας Φραγκιαδάκη, παραδέχτηκε ότι πυροβόλησε κατά των Καργάκηδων την ώρα του μακελειού στο χωριό στο Ηράκλειο.

Ενώ τα τρία κατηγορούμενα αδέρφια που παραδόθηκαν στις αρχές την περασμένη Τρίτη, αρνούνται ότι ενεπλάκησαν ενεργά στο μακελειό και ότι πυροβόλησαν, ο τέταρτος αδερφός τους που είναι και τραυματίας, ανέφερε ότι δέχτηκε πυρά από τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη – τον άνθρωπο που έπεσε νεκρός.

Μάλιστα, ανέφερε ότι ο ίδιος πυροβόλησε πέφτοντας προς τα κάτω. Έτσι, οι αρχές εξετάζουν το αν αυτό το όπλο είναι το ένα εκ των δύο όπλων που χρησιμοποιήθηκαν κατά του 39χρονου ή αν πρόκειται για τρίτο όπλο που δεν έχει βρεθεί. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το όπλο μάλλον του έπεσε στο έδαφος όταν αυτός δέχτηκε σφαίρα ή κάποιος το πήρε από το σημείο, μαζί με τα υπόλοιπα που ψάχνει ακόμη η ΕΛΑΣ.

«Μέχρι στιγμής είχαμε την εικόνα ότι τα τρία αδέρφια που έφυγαν μετά σε κάποια ορεινή περιοχή, είχαν πει ότι εμείς δεν είχαμε όπλα, δεν ρίξαμε. Απέμενε τι θα έλεγαν οι δύο τραυματίες. Ο ένας, ο ξάδερφος, που είναι άλλης οικογένειας, είπε ότι ούτε εγώ πυροβόλησα, δεν είχα όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τέταρτος αδερφός ανέφερε ότι εγώ δέχθηκα πυρά από το αυτοκίνητο που ήταν ο Φ.Κ., λέει όμως ότι εγώ πυροβόλησα πέφτοντας προς τα κάτω. Δέχεται δηλαδή ότι το ένα όπλο, από τα δύο που φαίνεται να υπήρχαν σύμφωνα με τις βαλλιστικές έρευνες, πιθανόν το κρατούσε αυτός. Τον ρώτησαν τι απέγινε αυτό το όπλο και λέει ότι εγώ τραυματίας το άφησα επί τόπου γιατί έπεσα κάτω και δεν ξέρω ποιος το έχει πάρει», ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Οι Φραγκιαδάκηδες επιτέθηκαν 2 φορές» λένε οι Καργάκηδες

Στενός συγγενής του 39χρονου Φανούρη Καργάκη μίλησε στο Live News και ανέφερε πως όλα ξεκίνησαν από την αντίπαλη οικογένεια, τα μέλη της οποίας τους επιτέθηκαν δύο φορές.

Η πρώτη, όπως υποστηρίζει ο συγγενής, ήταν το βράδυ της Παρασκευής μετά την έκρηξη και η δεύτερη το επόμενο πρωί, πριν το μακελειό.

«Τα μπαλωταρίσματα είναι της Παρασκευής το βράδυ, μετά τη βόμβα που γίνηκε στο σπίτι τους, μετά από μισή ώρα, 40 λεπτά μπαλωτάρουν τα σπίτια μας και τα αμάξια, δυο αμάξια. Ειδοποιήσαμε την αστυνομία. Τους κακοφάνηκε επειδή είδαν την αστυνομία στα σπίτια και ανταλλάξαμε κάποιες κουβέντες», είπε.

Και συμπλήρωσε: «Ο ιδιοκτήτης σπιτιού ήταν στο σημείο και παίζανε τις μπαλοθιές, 100%. Γιατί ήταν και από πάνω στην αρχή όταν ανταλλάξαμε μερικές κουβέντες μαζί μας. Εμείς όπλα δεν είχαμε στα χέρια μας. Αφού έχουμε και την αστυνομία μάρτυρες. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν είπαμε εμείς κακόλογα. Όπως τα κάνανε και αυτοί, τα κάναμε και εμείς από πάνω. Βρίζανε από κάτω αυτοί κι εμείς από πάνω».

«Μετά από δύο τρία λεπτά παιχτήκανε οι πυροβολισμοί απέναντι από την εκκλησία. Μετά η BMW και πήγε στη μεσοχωριά και έγινε ό,τι έγινε το χοντρό παιχνίδι. Τις μπαλοθιές τις επάνω, είδα από την μαύρη κούρσα στην BMW, έχω δει και το άτομο που τις παίζει και το άτομο κατέχω ποιο είναι. Η γυναίκα είναι από τις πρώτες μπαλοθιές πεσμένη. Και τον Φανούριο τον είχανε βάλει περίπου στη μέση. Ο Φανούριος δεν ξέρω αν έχει παίξει μπαλοθιές. Ο Φανούριος αν έχει παίξει μπαλοθιές θα έχει παίξει από μέσα από το αμάξι. Τον Φανούριο οι άνθρωποι που τον πήρανε, τον πήρανε μέσα από το αμάξι σκοτωμένο», τόνισε.

Και πρόσθεσε: «Εμείς πήραμε την αστυνομία τηλέφωνο και ζητήσαμε τη βοήθεια τους. Μετά κάτσαμε εκεί και κουβεντιάζαμε με τη νύφη μου, με τον 43χρονο, με τον 48χρονο, και πήγε 1 η ώρα. Δεν είχε έρθει κανείς στα σπίτια μας. Και πήρα εγώ με το δικό μου τηλέφωνο, με αυτό το νούμερο που μιλάμε, στην αστυνομία πάλι και ζητούμε βοήθεια. Η απάντηση ποια ήτανε; “Καθίστε σε ασφαλές μέρος, έχω ειδοποιήσει το Ηράκλειο, δεν ξέρω τι δύναμη θα παίξει στο Ηράκλειο, γιατί έχω ένα αμάξι και ήδη το έχω στείλει εκεί”.

Με παίρνει πίσω μετά από ένα λεπτό άλλος άνθρωπος και μου λέει: “Κύριε Κ., καθίστε σε ασφαλές μέρος, δεν ξέρω αν υπάρχει στο Ηράκλειο δύναμη”. Αν στέλνανε δύο αμάξια να γυρίζουν στο χωριό γύρω γύρω η αστυνομία, δεν θα έτρεχε κανείς με τα όπλα πάνω και κάτω με τα αμάξια γιατί θα έλεγε κι αν με πιάσουνε;», είπε ο άνθρωπος που δηλώνει αυτόπτης μάρτυρας.

