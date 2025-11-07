search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 19:18
07.11.2025 18:13

Πάτμος: Τσουχτερό πρόστιμο στον Δήμο για τον βιολογικό καθαρισμό του νησιού – Λύματα διοχετεύονταν στη θάλασσα

07.11.2025 18:13
patmotimes_bothrolumata
Patmostimes

Πρόστιμο ύψους 17.820 ευρώ, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων, επέβαλε στον Δήμο Πάτμου, με απόφασή του ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου.

Η επιβολή προστίμου έγινε για την προβληματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού του νησιού, εξ αιτίας της οποίας λύματα διοχετεύονταν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την πράξη βεβαίωσης παράβασης, οι υπάλληλοι της Περιφέρειας μετά από ελέγχους διαπίστωσαν προβληματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.

«Την Δευτέρα 18/08/2025 και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε αυτοψία από υπαλλήλους της υπηρεσίας μας στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων ( ΕΕΛ) Δήμου Πάτμου και σε συνοδό έργο αυτής ( αντλιοστάσιο ΥΑΤ περιοχή Χοχλακάς ) στο πλαίσιο έκτακτης περιβαλλοντικής επιθεώρησης». Από την αυτοψία διαπιστώθηκαν «οι κάτωθι παραβάσεις & μη συμμορφώσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας ως ακολούθως: ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

Ρύπανση αποδέκτη λυμάτων διότι όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία της υπηρεσίας μας η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ( ΕΕΛ) του Δήμου Πάτμου βρισκόταν εκτός λειτουργίας και χωρίς την προηγούμενη γνωστοποίηση στην εκάστοτε αρμόδια Περιβαλλοντική Υπηρεσία λήψη κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων από μέρους του φορέα του έργου καθώς και χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωσή τους.

Τα λύματα διοχετεύονταν απευθείας στον υποθαλάσσιο αγωγό ο οποίος ήταν φραγμένος…».

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η «επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο ύψους δέκα επτά χιλιάδες και οκτακόσια είκοσι ευρώ (17.820€) στον Δήμο Πάτμου,  για παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων όπως αυτή διαπιστώθηκε και αναφέρεται ανωτέρω». 

Ήδη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαβιβάστηκε στον Δήμο Πάτμου, πράξη βεβαίωσης παράβασης με πλάνο διορθωτικών ενεργειών.

Σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου Πάτμου, Νικήτα Τσαμπαλάκη στην  ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος θα κάνει χρήση του δικαιώματος που του δίνει η νομοθεσία για προσφυγή κατά της απόφασης στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

google_news_icon

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 19:18
