search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 18:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.08.2025 17:24

Πάτμος: Παρέμβαση εισαγγελέα για τα λύματα στο νησί – Αποστολή της ΕΥΔΑΠ για τον βιολογικό καθαρισμό

23.08.2025 17:24
patmotimes_bothrolumata
Patmostimes

Την προσοχή της δικαιοσύνης προκάλεσαν τα συνεχή δημοσιεύματα που αποκάλυψαν το σοβαρό πρόβλημα με τα λύματα και τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στην Πάτμο. Ήδη παραγγέλθηκε από την Εισαγγελία Δωδεκανήσου προκαταρκτική εξέταση που αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα.

Ο δήμαρχος Πάτμου, Νικήτας Τσαμπαλάκης, ωστόσο, υποστηρίζει ότι πρόκειται για ψευδείς αναφορές σχετικά με το ότι «τα λύματα φτάνουν στις βρύσες των σπιτιών» και προαναγγέλλει μηνύσεις.

Μετά τη δημοσιοποίηση του ζητήματος, η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ κινητοποιήθηκε και αποφάσισε να στείλει στο νησί ειδική ομάδα για την άμεση επαναλειτουργία της μονάδας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, η οποία αντιμετωπίζει χρόνιες δυσλειτουργίες.

Συγκεκριμένα, στην Πάτμο θα φτάσουν πέντε οχήματα και ομάδα οκτώ εξειδικευμένων υπαλλήλων. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει δύο τριαξονικά βυτιοφόρα, van με μηχανήματα για κλειστούς χώρους, καθώς και φορτηγό με γερανό και σωλήνες αναρρόφησης, αλλά και 4×4 όχημα με trailer και αντλίες απορρόφησης λυμάτων.

Το χρόνιο ζήτημα με τον βιολογικό στην Πάτμο

Ο βιολογικός καθαρισμός λυμάτων παραμένει εδώ και χρόνια ανεπίλυτο πρόβλημα για την Πάτμο, με αποτέλεσμα τα λύματα να καταλήγουν ανεπεξέργαστα στη θάλασσα, προκαλώντας μόλυνση, δυσοσμία και κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με τα Πατμιακά Χρονικά, ενώ αναμενόταν στο νησί ο απεσταλμένος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να ελέγξει τις εγκαταστάσεις, μια νέα πληροφορία για τη λειτουργία του βιολογικού εργοστασίου ενίσχυσε τα ερωτήματα.

Όπως αναφέρεται, πέρα από τα προβλήματα στον αγωγό, φαίνεται πως δεν λειτουργεί σωστά ούτε το ίδιο το εργοστάσιο επεξεργασίας. Στο παρελθόν, όταν ο βιολογικός δούλευε κανονικά με χρήση χημικών, κατά την επεξεργασία παραγόταν χαρακτηριστική σαπουνάδα και τα απόβλητα κατέληγαν καθαρισμένα στη θάλασσα. Το τελευταίο διάστημα, όμως, ο αφρός έχει εξαφανιστεί και τα λύματα ρίχνονται στο θαλάσσιο περιβάλλον «ζωντανά».

Αυτό σημαίνει ότι το φράξιμο του υποθαλάσσιου αγωγού δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Το κρίσιμο ζήτημα, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, είναι ότι το εργοστάσιο παραμένει εκτός λειτουργίας λόγω μηχανικών βλαβών.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Συνελήφθη μαϊμού-καλόγρια που πούλαγε εικόνες και σταυρούς

Βοιωτία: Σε ύφεση η φωτιά στα Δερβενοχώρια

Βόλος – Ανατροπή στο τροχαίο με τραυματία 8χρονο: Δεν ήταν πάνω σε μηχανάκι – Τον παρέσυρε ανήλικος οδηγός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Itamar Ben-Gvir
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σφοδρές αποδοκιμασίες κατά του ακροδεξιού Μπεν Γκβιρ από διαδηλωτές – «Αφήνεις τους ομήρους να πεθάνουν» (Video)

liouta new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η Ελλάδα στο κυνήγι των φθηνών και των προσφορών

astinomia-menidi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Τρίκαλα: Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί σε σπίτι 

patmotimes_bothrolumata
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτμος: Παρέμβαση εισαγγελέα για τα λύματα στο νησί – Αποστολή της ΕΥΔΑΠ για τον βιολογικό καθαρισμό

Πέντε μοναχές «ακτιβίστριες» μπλοκάρουν το ηλεκτρικό δίκτυο της Πελοποννήσου! (Photo) - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη μαϊμού-καλόγρια που πούλαγε εικόνες και σταυρούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kananter-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για τη χρήση των Canadair: «Μουσειακά εκθέματα θα έπρεπε να είναι τα CL-215» - Τι ισχυρίζεται μηχανικός αεροσκαφών

exathlon_skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ακόμα νωρίτερα από όλους στη «μάχη» του prime time, φέτος - Πότε έχει πρεμιέρα το «Exathlon»

tiletheasi
MEDIA

Ρεκόρ εποχής η τηλεθέαση του χθεσινοβραδινού (20/8) «Το σόι σου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 18:03
Itamar Ben-Gvir
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σφοδρές αποδοκιμασίες κατά του ακροδεξιού Μπεν Γκβιρ από διαδηλωτές – «Αφήνεις τους ομήρους να πεθάνουν» (Video)

liouta new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η Ελλάδα στο κυνήγι των φθηνών και των προσφορών

astinomia-menidi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Τρίκαλα: Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί σε σπίτι 

1 / 3