Πάτμος: Παρέμβαση εισαγγελέα για τα λύματα στο νησί – Αποστολή της ΕΥΔΑΠ για τον βιολογικό καθαρισμό

Την προσοχή της δικαιοσύνης προκάλεσαν τα συνεχή δημοσιεύματα που αποκάλυψαν το σοβαρό πρόβλημα με τα λύματα και τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στην Πάτμο. Ήδη παραγγέλθηκε από την Εισαγγελία Δωδεκανήσου προκαταρκτική εξέταση που αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα.

Ο δήμαρχος Πάτμου, Νικήτας Τσαμπαλάκης, ωστόσο, υποστηρίζει ότι πρόκειται για ψευδείς αναφορές σχετικά με το ότι «τα λύματα φτάνουν στις βρύσες των σπιτιών» και προαναγγέλλει μηνύσεις.

Μετά τη δημοσιοποίηση του ζητήματος, η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ κινητοποιήθηκε και αποφάσισε να στείλει στο νησί ειδική ομάδα για την άμεση επαναλειτουργία της μονάδας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, η οποία αντιμετωπίζει χρόνιες δυσλειτουργίες.

Συγκεκριμένα, στην Πάτμο θα φτάσουν πέντε οχήματα και ομάδα οκτώ εξειδικευμένων υπαλλήλων. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει δύο τριαξονικά βυτιοφόρα, van με μηχανήματα για κλειστούς χώρους, καθώς και φορτηγό με γερανό και σωλήνες αναρρόφησης, αλλά και 4×4 όχημα με trailer και αντλίες απορρόφησης λυμάτων.

Το χρόνιο ζήτημα με τον βιολογικό στην Πάτμο

Ο βιολογικός καθαρισμός λυμάτων παραμένει εδώ και χρόνια ανεπίλυτο πρόβλημα για την Πάτμο, με αποτέλεσμα τα λύματα να καταλήγουν ανεπεξέργαστα στη θάλασσα, προκαλώντας μόλυνση, δυσοσμία και κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με τα Πατμιακά Χρονικά, ενώ αναμενόταν στο νησί ο απεσταλμένος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να ελέγξει τις εγκαταστάσεις, μια νέα πληροφορία για τη λειτουργία του βιολογικού εργοστασίου ενίσχυσε τα ερωτήματα.

Όπως αναφέρεται, πέρα από τα προβλήματα στον αγωγό, φαίνεται πως δεν λειτουργεί σωστά ούτε το ίδιο το εργοστάσιο επεξεργασίας. Στο παρελθόν, όταν ο βιολογικός δούλευε κανονικά με χρήση χημικών, κατά την επεξεργασία παραγόταν χαρακτηριστική σαπουνάδα και τα απόβλητα κατέληγαν καθαρισμένα στη θάλασσα. Το τελευταίο διάστημα, όμως, ο αφρός έχει εξαφανιστεί και τα λύματα ρίχνονται στο θαλάσσιο περιβάλλον «ζωντανά».

Αυτό σημαίνει ότι το φράξιμο του υποθαλάσσιου αγωγού δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Το κρίσιμο ζήτημα, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, είναι ότι το εργοστάσιο παραμένει εκτός λειτουργίας λόγω μηχανικών βλαβών.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Συνελήφθη μαϊμού-καλόγρια που πούλαγε εικόνες και σταυρούς

Βοιωτία: Σε ύφεση η φωτιά στα Δερβενοχώρια

Βόλος – Ανατροπή στο τροχαίο με τραυματία 8χρονο: Δεν ήταν πάνω σε μηχανάκι – Τον παρέσυρε ανήλικος οδηγός