ΕΛΛΑΔΑ

23.08.2025 16:38

Βόλος – Ανατροπή στο τροχαίο με τραυματία 8χρονο: Δεν ήταν πάνω σε μηχανάκι – Τον παρέσυρε ανήλικος οδηγός

23.08.2025 16:38
ekav_new

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του 8χρονου αγοριού που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, το απόγευμα της Πέμπτης 21 Αυγούστου 2025, δίκυκλο που οδηγούσε ανήλικος ημεδαπός παρέσυρε το παιδί, το οποίο βρισκόταν πεζό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Βόλου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Ο ανήλικος οδηγός εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Βόλου. Τελικά, εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες (22-08-2025), στα όρια του αυτοφώρου.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του, ιδιοκτήτης του δικύκλου, ο οποίος κατηγορείται για παράλειψη εποπτείας ανηλίκου, αδίκημα που βαραίνει τους κηδεμόνες όταν οι ανήλικοι εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις.

Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του τροχαίου.

Θεσσαλονίκη: Ξαφνικός θάνατος 30χρονης εγκύου στον Λαγκαδά

Γάζα: Το ΠΑΜΕ καλεί σε νέες συγκεντρώσεις στήριξης των Παλαιστινίων

Φωτιά στην Ιστιαία Εύβοιας – Επιχειρούν έξι εναέρια

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_achaia_1308_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι από Πολιτική Προστασία για την Κυριακή: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς – Σε κατάσταση συναγερμού Ρόδος, Σάμος και Ικαρία

Itamar Ben-Gvir
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σφοδρές αποδοκιμασίες κατά του ακροδεξιού Μπεν Γκβιρ από διαδηλωτές – «Αφήνεις τους ομήρους να πεθάνουν» (Video)

liouta new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η Ελλάδα στο κυνήγι των φθηνών και των προσφορών

astinomia-menidi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Τρίκαλα: Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί σε σπίτι 

patmotimes_bothrolumata
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτμος: Παρέμβαση εισαγγελέα για τα λύματα στο νησί – Αποστολή της ΕΥΔΑΠ για τον βιολογικό καθαρισμό

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kananter-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για τη χρήση των Canadair: «Μουσειακά εκθέματα θα έπρεπε να είναι τα CL-215» - Τι ισχυρίζεται μηχανικός αεροσκαφών

exathlon_skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ακόμα νωρίτερα από όλους στη «μάχη» του prime time, φέτος - Πότε έχει πρεμιέρα το «Exathlon»

tiletheasi
MEDIA

Ρεκόρ εποχής η τηλεθέαση του χθεσινοβραδινού (20/8) «Το σόι σου»

