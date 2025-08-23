Βόλος – Ανατροπή στο τροχαίο με τραυματία 8χρονο: Δεν ήταν πάνω σε μηχανάκι – Τον παρέσυρε ανήλικος οδηγός

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του 8χρονου αγοριού που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, το απόγευμα της Πέμπτης 21 Αυγούστου 2025, δίκυκλο που οδηγούσε ανήλικος ημεδαπός παρέσυρε το παιδί, το οποίο βρισκόταν πεζό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Βόλου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Ο ανήλικος οδηγός εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Βόλου. Τελικά, εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες (22-08-2025), στα όρια του αυτοφώρου.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του, ιδιοκτήτης του δικύκλου, ο οποίος κατηγορείται για παράλειψη εποπτείας ανηλίκου, αδίκημα που βαραίνει τους κηδεμόνες όταν οι ανήλικοι εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις.

Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του τροχαίου.

