Θεσσαλονίκη: Ξαφνικός θάνατος 30χρονης εγκύου στον Λαγκαδά

Τραγωδία στο Κρυονέρι Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όπου μια 30χρονη έγκυος έχασε τη ζωή της ύστερα από ανακοπή καρδιάς.

Σύμφωνα με το typosthes.gr, όλα έγιναν το βράδυ της Πέμπτης (21/8), όταν η γυναίκα, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της στο σπίτι της λόγω ανακοπής καρδιάς.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Για την άμεση διακομιδή της στήθηκε «γέφυρα ζωής» με τη συνδρομή της Τροχαίας και του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά. Περιπολικό άνοιγε τον δρόμο προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει στο νοσοκομείο.

Η 30χρονη εισήχθη διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο παρά τις συνεχείς προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

