Φλώρινα: 3 συλλήψεις για απάτες κατά ηλικιωμένων – Απέσπασαν πάνω από 32.000 ευρώ

Με τη μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης σπείρα εξαπάτησε δύο ηλικιωμένους σε περιοχές της Φλώρινας, έναν 87χρονο άνδρα και μια 85χρονη γυναίκα, αποσπώντας τους συνολικά το χρηματικό ποσό των 32.410 ευρώ.

Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθησαν σε Φλώρινα και Θεσσαλονίκη, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, δύο άνδρες, 26 και 56 ετών και μία 47χρονη γυναίκα, οι οποίοι είχαν το ρόλο του «εισπράκτορα», ενώ αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη δύο ατόμων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης κατά συναυτουργία.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης άγνωστος άνδρας, τηλεφώνησε στον 87χρονο, και προσποιούμενος ιατρό, ανέφερε ψευδώς σ’ αυτόν, ότι η κόρη του είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, για την οποία απαιτούνταν 48.000 ευρώ, ενώ άγνωστη γυναίκα προσποιούνταν το συγγενικό του πρόσωπο.

Ο 87χρονος αφού πείσθηκε συγκέντρωσε 30.000 και παρέδωσε το ίδιο βράδυ τα πρώτα 5.000 ευρώ και άλλες 25.000 ευρώ το επόμενο πρωί στον 26χρονο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το υποτιθέμενο χειρουργείο.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων από τους αστυνομικούς διαπιστώθηκε, ότι ο 26χρονος θα παρέδιδε το παραπάνω χρηματικό ποσό στον 56χρονο και στην 47χρονη, οι οποίοι εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν χθες το απόγευμα, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης .

Στο πλαίσιο της προανάκρισης προέκυψε ότι, ο 56χρονος από κοινού με την 47χρονη, είχαν μεταβεί με Ι.Χ. σε περιοχή της Φλώρινας και είχαν παραλάβει από 85χρονη γυναίκα, που είχε εξαπατηθεί με τον ίδιο τρόπο, άλλα 2.410 ευρώ.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 27.380 ευρώ, από τα οποία τα 25.000 ευρώ αποδόθηκαν στον 87χρονο και τα 2.380 ευρώ στην 85χρονη. Επιπλέον, κατασχέθηκαν το όχημα, ως μέσω τέλεσης της αξιόποινης πράξης και τρία κινητά τηλέφωνα.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας συνεχίζονται οι έρευνες, για την ταυτοποίηση των δύο ακόμη ατόμων, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν άλλων παθόντων. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

