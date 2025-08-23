search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 15:10
ΕΛΛΑΔΑ

23.08.2025 14:16

Ασπρόπυργος: Συλλήψεις 14χρονου και 17χρονου για ληστεία

23.08.2025 14:16
DIAS ASTYNOMIA

Επιχειρησιακή δράση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, της  Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικού σκύλου πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε οικίες όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κυνηγετικά όπλα και 60 φυσίγγια.

Κατόπιν συνελήφθησαν 3 άτομα για παράβαση του νόμου περί όπλωνκαθώς και δύο ανήλικοι ηλικίας 14 και 17 ετών οι οποίοι αναζητούνταν στα όρια του αυτοφώρου για ληστεία κατά συναυτουργία. Επιπλέον, συνελήφθη μία 37χρονη για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

1 / 3