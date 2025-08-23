«Μαμάκα θα μου λείψεις πάρα πολύ»: Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 36χρονης που δολοφονήθηκε στον Βόλο

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 36χρονη γυναίκα στον Βόλο, θύμα γυναικοκτονίας από τον 40χρονο σύζυγό της, αφήνοντας πίσω της τέσσερα ορφανά παιδιά. Ο δράστης επιτέθηκε στο θύμα με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό της, ενώ τα παιδιά είδαν μπροστά στα μάτια τους τη σοκαριστική σκηνή.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψή του, ωστόσο παραμένει άφαντος.

«Είσαι πάντα στη ζωή μας», έγραψε η κόρη της 36χρονης

Την ίδια ώρα, η κόρη της 36χρονης προχώρησε σε μία σπαρακτική ανάρτηση στα social media, αποχαιρετώντας τη μητέρα της.

«Έφυγες μαμάκα μου, θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ εγώ ο Ντίνος η μέλισσα και Ασημίνα. Είσαι πάντα στη ζωή μας», έγραψε το κορίτσι στη λεζάντα της ανάρτησής της, δημοσιεύοντας σειρά φωτογραφιών με τη μητέρα της.

Άφαντος ακόμα ο δολοφόνος

Όσον αφορά τον πατέρα της, τον άνθρωπο που σκότωσε αυτή τη γυναίκα, παραμένει άφαντος. Μετά τη γυναικοκτονία τράπηκε σε φυγή με τους αστυνομικούς να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Λόγω της επιβαρυμένης ψυχιατρικής του κατάστασης, οι αρχές θεωρούν πιθανό πως ο δράστης έχει αυτοκτονήσει. Μόλις τον περασμένο Ιούνιο, έκανε απόπειρα αυτοκτονίας με αποτέλεσμα να εισαχθεί σε ψυχιατρική κλινική.

Κανείς δεν γνωρίζει το που βρίσκεται και η ΕΛΑΣ ζητά από τους κατοίκους του Βόλου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που τον εντοπίσουν να ενημερώσουν τις αρχές.

Ο 40χρονος μάλιστα είναι γνωστός στην αστυνομία. Στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για υποθέσεις χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών, για ψευδή κατάθεση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Αν και σε βάρος του είχαν γίνει πολλές καταγγελίες, η 36χρονη φέρεται πως ποτέ δεν τον κατήγγειλε ενδοοικογενειακή βία. Γείτονες του ζευγαριού, μετά την εν ψυχρώ γυναικοκτονία, ανέφεραν πως συχνά άκουγαν φωνές από το σπίτι τους.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή της 36χρονης στην Θεσσαλονίκη.

Έψαχνε για χρυσό για να καλύψει τα χρέη του

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, η οικογένεια τους βρισκόταν σε οικονομικό αδιέξοδο το τελευταίο διάστημα, γεγονός που είχε οδηγήσει τον 40χρονο σε ανορθόδοξες μεθόδους αναζήτησης χρημάτων.

Σε φωτογραφία που φέρνει στη δημοσιότητα το ίδιο μέσο, ο κατηγορούμενος ποζάρει κρατώντας μηχάνημα ανίχνευσης χρυσού.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο ίδιος συνήθιζε να συμμετέχει σε εξορμήσεις χρυσοθήρων σε ορεινές περιοχές της χώρας, ψάχνοντας λίρες και πολύτιμα αντικείμενα που, κατά τις φήμες, βρίσκονται θαμμένα από παλαιότερες εποχές.

Η ενασχόληση αυτή φαίνεται πως ήταν ένας από τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούσε να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του, χωρίς όμως σταθερό ή ουσιαστικό αποτέλεσμα.

