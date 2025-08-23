ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 – “Τέρατα” στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

Νέες περιπτώσεις που εξοργίζουν γύρω από το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έρχονται στην επιφάνεια.

Οπως προκύπτει από νέα στοιχεία, κτηνοτρόφοι που έχουν δηλώσει στο ΟΣΔΕ περισσότερα από τα ζώα που εκτρέφουν με στόχο να πάρουν επίπλέον ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνυπολογίζοντας τις υψηλές αποζημιώσεις που δίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα ζώα που θανατώνονται, επιδιώκουν να «κολλήσουν» τα ζώα τους ευλογιά, για να δικαιολογήσουν τον πλασματικό αριθμό ζώων που έχουν.

Οι συνεχόμενες αποκαλύψεις και τα «τρικ» των επιτήδειων που προσπαθούν ακόμη να πάρουν με κάθε τρόπο παράνομα επιδοτήσεις, αναγκάζει το υπουργείο να πάει σε επιπλέον διασταυρωτικούς ελέγχους λαμβάνοντας στοιχεία τόσο από το ΟΣΔΕ όσο και από τον ΕΛΓΑ, καταμετρώντας το σύνολο των ζώων που θανατώνονται, ώστε να αποζημιώνει μόνο το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο.

Μάλιστα, για να γίνει αυτό θα κινητοποιηθεί ακόμη και η αστυνομία. Η εφαρμογή διασταυρωτικών ελέγχων έχει ξεκινήσει και μάλιστα στον Τύρναβο «πιάστηκε» κτηνοτρόφος να έχει δηλώσει 4.000 ζώα ενώ είχε 1.500.

Η υπόθεση όπως τόνιζαν τα ίδια στελέχη εστάλη στον Εισαγγελέα, δρόμο που θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες περιπτώσεις.

Στις περιπτώσεις σαν κι αυτή, οι κτηνοτρόφοι θα κατηγορούνται για εξαπάτηση, απόκρυψη κρουσμάτων και διασπορά της νόσου, μεταξύ άλλων.

Στην περίπτωση του αδικήματος της «διασποράς της νόσου» εντάσσονται και περιπτώσεις όπως η παράνομη μετακίνηση κοπαδιών ή ζωοτροφών εντός των ζωνών επιτήρησης, όπως έγινε με περίπτωση κτηνοτρόφου στους Σοφάδες Καρδίτσας, ο οποίος συνελήφθη να μεταφέρει, εντός της ζώνης επιτήρησης, τριφύλλι, χωρίς σχετική άδεια και χωρίς τις προβλεπόμενες προφυλάξεις. Σε ανάλογες περιπτώσεις στην Ξάνθη, η ΔΑΟΚ επέβαλε πρόστιμα έως 6.000 ευρώ, σε τέσσερις περιπτώσεις.

Προς το παρόν, οι έλεγχοι και η αυστηροποίηση των μέτρων θα επικεντρωθούν σε τρεις Περιφέρειες, όπου η κατάσταση φαίνεται να είναι ιδιαίτερα προβληματική: Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Δυτική Ελλάδα.

Στις συγκεκριμένες Περιφέρειες αναμένεται να μετακινηθούν τις επόμενες μέρες και κυβερνητικά κλιμάκια για να επιτηρήσουν την εφαρμογή των μέτρων που έχουν ληφθεί.

