Φωτιά στην Αμμουδάρα: Μεταφέρονται στο Θριάσιο οι δύο εγκαυματίες με αεροδιακομιδή – Πώς ξέσπασε η φωτιά στο γήπεδο

Με αεροδιακομιδή θα μεταφερθούν εντός της ημέρας στο Θριάσιο νοσοκομείο οι δύο εγκαυματίες από την φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους έχει επιβαρυνθεί, ιδιαίτερα της 36χρονης γυναίκας. Μαζί με τον 40χρονο συνάδελφό της παραμένουν διασωληνωμένοι στο νοσοκομείο του Ηρακλείου, ωστόσο έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα στο σώμα, αλλά και στο αναπνευστικό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, οι δύο τραυματίες εργάζονταν στην περιοχή -πιθανότατα στη διπλανή καφετέρια- όπου πήγαν στα αποδυτήρια για να τροφοδοτήσουν με πετρέλαιο την γεννήτρια που δίνει δίπλα ρεύμα. Κάτι όμως κατά την διαδικασία πήγε στραβά και ξέσπασε αμέσως φωτιά.

Ο άνδρας πρόλαβε να βγει με εγκαύματα, ενώ η γυναίκα εκτιμάται πως στον πανικό της έχασε τον προσανατολισμό της και έμεινε μέσα στον χώρο. Βρέθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση με πολλαπλά εγκαύματα από τους πυροσβέστες που την απεγκλώβισαν.

