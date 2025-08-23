Μεγάλη φωτιά στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας – Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο, επιχειρούν και εναέρια

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτου Δερβενοχωρίων στη Βοιωτία.

Ηδη στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 90 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 4 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα.

Συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργων και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 90 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2025