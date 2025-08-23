Μεγάλη φωτιά στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας – Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο, επιχειρούν και εναέρια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτου Δερβενοχωρίων στη Βοιωτία.
Ηδη στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 90 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, 4 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα.
Συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργων και υδροφόρες ΟΤΑ.
