Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Χορτιάτη – Επί τόπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12 το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.
Αμεσα σήμανε συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Επί τόπου έσπευσαν 22 οχήματα με 57 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων για την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν από αέρος και ελικόπτερα.
Διαβάστε επίσης:
Θεσσαλονίκη: 44χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά και ξυλοκόπησε την 26χρονη ανιψιά του
Φωτιά στην Αμμουδάρα: Μεταφέρονται στο Θριάσιο οι δύο εγκαυματίες με αεροδιακομιδή – Πώς ξέσπασε η φωτιά στο γήπεδο
Καβάλα: Τραυματίστηκε 9χρονος σε θαλάσσιο πάρκο – Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.