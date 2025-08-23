search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 13:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.08.2025 12:47

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Χορτιάτη – Επί τόπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

23.08.2025 12:47
pyrosvestiki_oxima

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12 το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Αμεσα σήμανε συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Επί τόπου έσπευσαν 22 οχήματα με 57 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων για την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν από αέρος και ελικόπτερα.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: 44χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά και ξυλοκόπησε την 26χρονη ανιψιά του

Φωτιά στην Αμμουδάρα: Μεταφέρονται στο Θριάσιο οι δύο εγκαυματίες με αεροδιακομιδή – Πώς ξέσπασε η φωτιά στο γήπεδο

Καβάλα: Τραυματίστηκε 9χρονος σε θαλάσσιο πάρκο – Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
varka_metanastes_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αλλεργία και στις ΜΚΟ μετά τις Ανεξάρτητες αρχές η κυβέρνηση

delivery_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρατσιστικό παραλήρημα γυναίκας κατά διανομέα: «Ζήτησα Έλληνα, δεν δέχομαι την παραγγελία» – «Κακώς μου την φέρατε νωρίς» (Video)

feretro-simaia-vesyropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο: Πλήθος κόσμου στη κηδεία του – Μητσοτάκης: Έφυγε το καλύτερο παιδί (pics)

robot-volvi
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ρομπότ που μιλάει 120 γλώσσες ξεναγεί επισκέπτες στο δήμο Βόλβης

opekepe_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος στον Τύρναβο είχε 1500 ζώα και δήλωνε 4000 – “Τέρατα” στους ελέγχους για τις αποζημιώσεις 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kananter-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλύψεις για τη χρήση των Canadair: «Μουσειακά εκθέματα θα έπρεπε να είναι τα CL-215» - Τι ισχυρίζεται μηχανικός αεροσκαφών

exathlon_skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ακόμα νωρίτερα από όλους στη «μάχη» του prime time, φέτος - Πότε έχει πρεμιέρα το «Exathlon»

pisina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρό σε πισίνα βίλας εντοπίστηκε 4χρονο κοριτσάκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 13:35
varka_metanastes_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αλλεργία και στις ΜΚΟ μετά τις Ανεξάρτητες αρχές η κυβέρνηση

delivery_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρατσιστικό παραλήρημα γυναίκας κατά διανομέα: «Ζήτησα Έλληνα, δεν δέχομαι την παραγγελία» – «Κακώς μου την φέρατε νωρίς» (Video)

feretro-simaia-vesyropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον Απόστολο Βεσυρόπουλο: Πλήθος κόσμου στη κηδεία του – Μητσοτάκης: Έφυγε το καλύτερο παιδί (pics)

1 / 3